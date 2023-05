Isola dei Famosi, la Playa si fa…Tosa: altri due naufraghi potrebbero lasciare

La Playa si sta rivelando davvero… Tosta per i naufraghi de L’Isola dei Famosi con malori e infortuni che stanno decimando il gruppo che un mese fa ha iniziato l’avventura in Honduras. Nelle prossime ore potrebbero registrarsi nuovi forfait per motivi diversi.

Infortuni e malori stanno decimando i naufraghi a Cayo Paloma

Claudia Motta e Marco Predolin sono stati i primi a dover abbandonare il reality show di Canale 5. Successivamente Helena Presters, Nathalie Caldonazzo e Paolo Noise hanno accusato piccoli fastidi che non hanno compromesso il loro cammino su L’Isola dei Famosi.

Simone Antolini ha invece dovuto alzare bandiera bianca e con lui si è ritirato dal gioco anche Alessandro Cecchi Paone che nel corso della puntata dell’8 maggio aveva riferito che non avrebbe proseguito l’esperienza a Cayo Paloma senza il suo partner. A L’isola dei serpenti Fiore Argento si è presentata con un tutore alla gamba sinistra ed una fasciatura alla destra che le hanno impedito di partecipare alle prove.

Fiore Argento vuole lasciare per i problemi a caviglia e piede, il malumore di Cristina Scuccia

In questi giorni la naufraga ha manifestato il suo disappunto con i compagni di avventura e nel corso della puntata del 15 maggio potrebbe comunicare il ritiro dal reality. “Non posso fare nulla, né rendermi utile per il gruppo. Così non mi va di restare. Vediamo come va ma se la situazione non cambia vado via”. Non ha nascosto un certo disagio anche Cristina Scuccia. “Forse ho sbagliato a partecipare a questo reality” – ha riferito nello sfogarsi con Alessandra Drusian.

“Sto attraversando un momento particolare. A me non va di stare qua per fare discussioni, sento che sto perdendo del tempo” – ha spiegato l’ex suora che potrebbe lasciare L’Isola dei Famosi nel caso non riuscisse a superare questa fase di apatia. In caso di nuovi ritiri non è da escludere che sbarchino in Honduras nuovi naufraghi.