Isola dei Famosi, chi sono i concorrenti nip: dal pescivendolo influencer alla contessa

Non solo personaggi noti a L’Isola dei Famosi 2024 che prenderà il via l’8 aprile con Vladimir Luxuria alla conduzione. Sbarcheranno in Honduras una contessa, un pescivendolo ed un’ex vigile del fuoco.

Isola dei Famosi, 5 nip nel cast: Peppe Di Napoli star dei social, Khady Gueye fu accostata a Irama

Cinque i Nip che si uniranno agli altri tredici naufraghi con l’attore Francesco Benigno che entrerà in scena nella seconda puntata del reality show. Nel dettaglio ecco chi sono i naufraghi non famosi che parteciperanno alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Peppe Di Napoli è conosciuto come il pescivendolo influencer originario di Pianura, in provincia di Napoli. Su Facebook è seguito da 1 milioni di follower e si mostra spesso tra gamberi, cozze, maruzzielli e cefali che offre a prezzi competitivi. Simpatia e capacità comunicativa hanno permesso allo chef di acquisire notorietà nel mondo social. Nell’ultimo post si mostra in aeroporto. “Sono onorato di fare quello che sto facendo. Tra poco mi sentirete”. Un chiaro riferimento alla partenza per L’Isola dei Famosi.

Pietro Fanelli è un TikToker da 200mila follower che ha partecipato al reality Netflix Summer Job. Un’esperienza che si concluse negativamente con il modello che si scagliò contro il programma: “Un’esperienza da incubo”. Pare che in passato si sia espresso negativamente contro i reality in generale ma evidentemente deve aver cambiato opinione visto che parteciperà a L’Isola dei Famosi.

Khady Gueye è una modella e fotomodella nata a Milano da genitori senegalesi che nel 2023 è assurta alla ribalta per un presunto flirt con Irama che smentì. Ha partecipato a Ex On The Beach dove ha ritrovato l’ex fidanzato Dario. Si è definita impulsiva, simpatica, schietta e molto gelosa.

Alvina Verecondi Scortecci è un’avvocatessa appartenente a una illustre famiglia aristocratica di Treviso. La 34enne è infatti una contessa e gestisce unastruttura ricettiva aperta nella casa di famiglia in Veneto.

Tonia Romano è una 36enne di origini napoletane con un passato nei vigili del fuoco. Madre di due figli, nel 2017 ha vinto la fascia di Miss Eleganza Casoria. Conduce eventi in paese ed è molto attiva sui social. Ha fatto parte anche del cast del film Bronx: l’altra faccia di Gomorra.