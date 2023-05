Isola dei Famosi, sorpresa Nikita Pelizon per Helena Prestes

É sicuramente la naufraga più discussa di quest’edizione de L’Isola dei Famosi. Helena Prestes sta affrontando l’avventura in Honduras con coraggio e determinazione ma anche mostrando le sue debolezze e le spigolature di un carattere ‘fumantino’ che la porta spesso a discutere in maniera accesa con i compagni di avventura.

Helena Prestes in nomination con Fabio Ricci e Pamela Camassa

Negli ultimi giorni è finita nel mirino delle chicas con Alessandra Drusian, Cristina Scuccia e Pamela Camassa che non hanno nascosto il loro fastidio per alcune uscite sopra le righe. Alla fine della puntata del 15 maggio la modella brasiliana è finita in nomination con Fabio Ricci (Jalisse) e Pamela. Secondo quanto riferito dall’esperto di gossip Alessandro Rosica per Helena Prestes sta per arrivare un importante sostegno dall’Italia.

Nikita Pelizon in Honduras per fare una sorpresa alla brasiliana

Nel corso della puntata del 22 maggio de L’Isola dei Famosi dovrebbe sbarcare su Playa Tosta Nikita Pelizon, vincitrice del GF Vip 7 e amica della sudamericana con la quale ha partecipato a Pechino Express. L’arrivo della triestina potrebbe dare un ulteriore carica alla brasiliana che spera di uscire indenne dal televoto per affrontare con rinnovato entusiasmo. Nikita sarebbe già partita alla volta dell’Honduras.