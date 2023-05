Isola dei Famosi, le battute colorite, la linea tracciata da Piersilvio e l’imbarazzo in studio

Nelle battute finali del GF Vip Piersilvio Berlusconi aveva indicato una nuova linea da seguire per i reality show con lo stop al trash. In poche settimane erano scattati una serie di provvedimenti con i protagonisti della settima edizione del programma di Alfonso Signorini che non hanno trovato spazio anche nei talk Mediaset al termine del programma.

La linea tracciata da Piersilvio Berlusconi per i reality dopo le polemiche al GF Vip

Sulla falsa riga di quanto accaduto al Grande Fratello si era chiesto una certa sobrietà anche per L’Isola dei Famosi ma in queste prima battute del reality non sono mancate battutine e allusioni che avrebbero creato qualche imbarazzo con Ilary Blasi e gli opinionisti che hanno cercato di tamponare intervenendo immediatamente.

Sicuramente Paolo Noise e Marco Mazzoli sono tra i concorrenti più apprezzati di quest’edizione de L’Isola dei Famosi. I loro esilaranti interventi tengono su il gruppo e incassano l’apprezzamento dei telespettatori. La coppia de Lo Zoo di 105 si è lasciata andare a qualche battutina ‘spinta’ nel corso dell’ultima puntata del reality.

Paolo Noise is the new Niccolò Calvi! ✈️ #Isola pic.twitter.com/gz1Y6LFVwQ — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 2, 2023

La battuta colorita di Paolo Noise, possibile richiamo

In particolare Paolo Noise mentre parlava di un momento delicato della sua vita si è lasciato scappare un’affermazione colorita rispondendo ad una domanda di Vladimir Luxuria. Il conduttore radiofonico ha spiegato ironicamente che nel momento di maggiore difficoltà più che l’amore l’ha salvato “la vagina“.

Non è da escludere un intervento della produzione per evitare nuovi scivoloni che potrebbero provocare interventi dall’alto.