Isola dei Famosi, Simone Antolini fa chiarezza sull’ex: ‘In disco mentre mi occupavo di Melissa’

Nel corso della puntata del 15 maggio de L’Isola dei Famosi la conferma delle indiscrezioni che erano circolate durante la sua breve avventura in Honduras. Simone Antolini ha confermato che Melissa, 5 anni, è sua figlia con il partner, Alessandro Cecchi Paone, che ha manifestato l’intenzione di adottarla.

La relazione con Valentina contro il parere del padre: ‘Avevamo 16 anni, lei era appena arrivata dalla Romania’

In una successiva intervista rilasciata a Fanpage l’ex naufrago ha svelato ulteriori dettagli sulla relazione con la mamma della bambina conosciuta quando aveva appena 16 anni. L’ex naufrago ha spiegato di essere rimasto folgorato dalla coetanea, Valentina, che era da poco arrivata in Italia e lavorava come aiutante nell’azienda di famiglia di Antolini.

Dopo poco la giovanissima coppia è andata a convivere nonostante il parere contrario del padre di Simone. “Ristrutturai una casa vicino alla nostra, lasciai gli studi e minacciai anche un processo per l’emancipazione minorile a 16 anni. Avrei potuto farlo perché lavoravo in azienda, avevo uno stipendio ed ero indipendente” – ha raccontato. Alla fine i genitori non si sono più opposti al volere del figlio e dopo poco Valentina è rimasta incinta.

Nel frattempo Simone Antolini aveva ripreso gli studi per garantire un futuro migliore alla figlia ma la fidanzata ha avuto una depressione post partum e dopo un anno e mezzo c’è stata una nuova svolta. “Lei si è ritrovata ad allattarla, fare le notti in bianco e prendersi cura della piccola per un anno e mezzo principalmente da sola e quando abbiamo compiuto 19 anni abbiamo preso strade diverse” – ha aggiunto che a parte la bambina non avevano più nulla in comune. “Usciva ogni sera e tornava la mattina dopo mentre io mi occupavo della bambina”.

La depressione post partum e la rottura: ‘La bambina sta con me ma non le nego di vedere la madre’

Ora Melissa vive con Simone e vede la mamma qualche giorno al mese. “Non essendo sposati, non abbiamo mai portato la questione di fronte un giudice. Ho delle carte che per il bene di Melissa non uso e che ci porterebbero a ottenere la custodia della bambina a metà” – ha precisato sottolineando che si è accordata con l’ex in maniera pacifica. “La bambina la tengo io ma non le nego di vedere la madre. Ci tengo che la veda anche perché l’ha messa al mondo e l’ha seguita fino al primo anno di vita”.

Il 23enne ha raccontato di essere andato in vacanza l’estate scorsa in Romania con Alessandro Cecchi Paone. “Ora se ne sta facendo una ragione considerando tutti il bene che io e Alessandro stiamo facendo a Melissa”.