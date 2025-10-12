Iva Zanicchi cade a Noci mentre saluta i fan al Concerto d’Autunno: la reazione (VIDEO)

Iva Zanicchi

Il concerto di Noci e un piccolo imprevisto diventato virale

A 85 anni, Iva Zanicchi continua a stupire. E a emozionare. Lo ha fatto ancora una volta il 10 ottobre a Noci (provincia di Bari), durante il “Concerto d’Autunno” in una gremita piazza Garibaldi. La serata, pensata come omaggio alla grande musica italiana, è diventata in poche ore un piccolo caso mediatico per un imprevisto che ha mostrato – ancora una volta – tutta la tempra e l’ironia dell’artista.

Mentre salutava il pubblico al termine dell’esibizione, la cantante è inciampata e caduta. Una caduta improvvisa, forse dovuta a un piccolo dislivello del palco, che ha fatto trattenere il fiato ai presenti. Ma la reazione è stata immediata: Iva si è rialzata subito, aiutata dal suo staff e da alcuni fan, e ha ripreso a sorridere.

Il video, ripreso da diversi spettatori, ha fatto rapidamente il giro dei social, raccogliendo centinaia di migliaia di visualizzazioni. Tra commenti affettuosi e parole di ammirazione, il popolo del web si è stretto intorno a quella che, da oltre sessant’anni, resta una delle voci più amate della canzone italiana.

Una serata di musica e passione in una piazza gremita

Alle 21:30 in punto, l’Aquila di Ligonchio è apparsa sul palco accolta da un’ovazione. Piazza Garibaldi era un mare di luci e applausi. “È bellissimo essere qui, mi sembra di essere a casa”, ha detto emozionata prima di intonare Come ti vorrei, il brano che aprì la sua carriera nel 1964.

Poi via con una scaletta che ha attraversato decenni di musica e di vita: La mia solitudine, La riva bianca, la riva nera, fino a L’arca di Noè, la splendida canzone scritta per lei da Sergio Endrigo.

E infine, come da tradizione, l’apoteosi con “Zingara”, il brano che nel 1969 le valse la vittoria al Festival di Sanremo e che ancora oggi resta il suo marchio musicale nel mondo.

Come riesce Iva Zanicchi a conquistare ancora il pubblico?

La risposta è nel suo modo di stare sul palco: diretto, sincero, generoso. Non è solo una questione di voce – che resta sorprendentemente intatta – ma di presenza, di umanità contagiosa.

Durante il concerto, Iva ha scherzato, improvvisato battute e ringraziato più volte il pubblico e l’amministrazione comunale per l’accoglienza. “Noci è un paese straordinario! – ha detto – Mi sono sentita davvero a casa qui, grazie di cuore per questo calore.”

Due ore di spettacolo senza pause, condotte con energia e classe, hanno dimostrato che il tempo per lei sembra davvero essersi fermato. Una lezione di stile e di vitalità che ha conquistato anche le nuove generazioni presenti in piazza.

Dalla Puglia a New York, l’energia di un’eterna signora della musica

Subito dopo il concerto, la Zanicchi è ripartita per New York, dove è attesa per alcuni incontri e una partecipazione televisiva dedicata agli artisti italiani nel mondo. Una tournée lampo che conferma la sua inesauribile voglia di viaggiare, di portare la musica e l’Italia oltre confine.

Il piccolo incidente di Noci, anziché offuscare la serata, ne è diventato il simbolo: cadere e rialzarsi, con grazia e con sorriso.

Un gesto che racconta molto più di un momento virale: racconta la storia di una donna che non ha mai smesso di crederci, che ha saputo trasformare ogni inciampo in un nuovo inizio.