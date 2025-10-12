Paola Caruso a Verissimo: ‘Mia madre è un vegetale ma io non la lascio andare’, Toffanin in lacrime

Paola Caruso in lacrime mentre racconta dei problemi di salute della mamma, Silvia Toffanin si commuove

Una puntata toccante quella di Verissimo, dove Paola Caruso è tornata ospite di Silvia Toffanin per raccontare il periodo più difficile della sua vita. La showgirl, con la voce rotta dall’emozione, ha parlato della madre adottiva Wanda, gravemente malata di Alzheimer, e del figlio Michele, ancora impegnato in un lungo percorso di riabilitazione.

«Mia mamma è un vegetale, ma non posso lasciarla andare — ha confessato —. È cosciente, mi riconosce con lo sguardo. Voglio che resti con me e con mio figlio». Parole cariche di emozione con Silvia Toffanin che non ha trattenuto le lacrime.

La battaglia per la madre Wanda

La madre è ricoverata da un mese e mezzo in ospedale, dopo un trombo che le ha provocato un’embolia polmonare bilaterale. «Non respirava più, stava morendo. Io sono andata fuori di testa», ha raccontato Paola. «Ora è allettata, non si muove quasi più, ma quando arrivo mi cerca con gli occhi».

A causa della malattia, Wanda non riusciva più a deglutire. Paola ha deciso di farle eseguire una PEG, una procedura che consente di alimentarla direttamente nello stomaco. «Ho pregato tanto, Dio mi ha aiutato. Ora riesce a mangiare di nuovo».

Il dolore per la madre biologica

Durante l’intervista, Paola Caruso ha accennato anche al difficile rapporto con la madre biologica, conosciuta anni fa grazie al programma Live – Non è la d’Urso. «Mi ha detto che non può aiutarmi, che deve occuparsi degli altri figli. Dopo quella risposta ho deciso di non cercarla più».

Il piccolo Michele: “Ora cammina senza tutore”

Il dolore per la malattia della madre si somma alle preoccupazioni per il figlio Michele, colpito da una lesione permanente al nervo sciatico dopo una puntura sbagliata durante una vacanza in Egitto nel 2022.

«Le speranze erano zero — ha ricordato — ma non mi sono arresa. L’ho portato in America, ha subito un intervento delicatissimo. Oggi cammina senza tutore».

Il percorso però non è finito. «Dovremo tornare negli Stati Uniti per un’altra operazione. Michele è stanco, mi ha chiesto solo di poter passare il Natale a casa».

Una madre che non molla

Tra le lacrime, Paola racconta la stanchezza ma anche la forza che trova ogni giorno: «Sono distrutta, ma felice perché combatto per loro. Barcollo ma non mollo».

Il momento più commovente arriva quando ricorda le parole del figlio: «Mi ha detto: “Mamma, posso mettere le scarpe come gli altri bambini”. È stato come rivedere la luce dopo anni bui».

Una testimonianza di dolore, ma anche di amore e resistenza: «Temo che questo senso di colpa resterà sempre con me, ma so che sto facendo tutto il possibile».