Iva Zanicchi contro Francesca Fialdini a La vita in diretta: ‘Umiliata’ (VIDEO)

Iva Zanicchi è stata ospite di due trasmissioni dopo l’invettiva nei confronti di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle. Prima a Da noi a Ruota Libera per una partecipazione che era stata fissata già da settimane in si sarebbe dovuto parlare del suo percorso artistico.

Lo sfogo di Iva Zanicchi dopo il confronto in diretta con Selvaggia Lucarelli a Da noi a Ruota Libera

Nel corso del talk condotto da Francesca Fialdini è intervenuta telefonicamente anche la giornalista e giudice del talent show di Rai 1 con la quale la cantante si è nuovamente scusata per l’uscita sopra le righe ma la quaestio non è finita qui come raccontato dall’aquila di Ligonchio nel corso della puntata del 10 ottobre de La Vita in diretta.

“Ho sofferto molto però, per me è stata una brutta giornata. Sai che io dico tutto, mia figlia mi dovrebbe rinchiudere in un convento e già mi ha minacciata. Era un impegno che avevo preso da un mese e con sorpresa, non me l’avevano detto, c’era Selvaggia Lucarelli e lei ha esternato le sue ragioni ed io le ho fatto ancora le mie scuse”.

La cantante a La vita in diretta: ‘Dopo le scuse la conduttrice ha detto anche delle cose pesanti’

A questo punto Iva Zanicchi ha puntato l’indice contro Francesca Fialdini. “Quando lei sembrava rasserenata, carina, la conduttrice la rintuzzava dicendo anche delle cose anche abbastanza pesanti. Mi sono sentita umiliata, offesa perché avevo due che mi accusavano. Ma è giusto, Francesca hai fatto bene, hai fatto il suo mestiere ma io speravo che essendo conduttrice potessi essere imparziale”.