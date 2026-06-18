Croazia-Inghilterra, Ivana Knoll ruba la scena ai Mondiali 2026: il look fa impazzire i social

Ivana Knoll

La modella e influencer torna protagonista dopo il successo in Qatar 2022

Dopo essere diventata uno dei volti simbolo dei Mondiali di Qatar 2022, Ivana Knoll è tornata a far parlare di sé anche durante la Coppa del Mondo 2026. L’influencer croata ha attirato l’attenzione dei fotografi e dei tifosi prima della sfida tra Croazia e Inghilterra, presentandosi con un outfit ispirato ai colori della nazionale.

Le immagini scattate ad Arlington, in Texas, si sono diffuse rapidamente sui social network, dove milioni di utenti hanno commentato il ritorno della modella, ormai considerata una delle tifose più celebri del panorama calcistico internazionale.

Il look scelto per Croazia-Inghilterra

Per l’esordio della Croazia ai Mondiali, Ivana Knoll ha indossato un top con la classica fantasia a scacchi rossi e bianchi della bandiera croata, abbinato a un paio di jeans chiari.

Prima ancora dell’inizio della partita aveva condiviso alcune immagini del suo outfit nelle storie di Instagram, alimentando l’attesa dei suoi quasi 3 milioni di follower.

Successivamente ha raggiunto i tifosi croati radunati nelle strade di Dallas, concedendosi a foto e selfie prima del calcio d’inizio.

I social si scatenano

Come già accaduto durante il Mondiale del 2022, le fotografie di Ivana Knoll sono diventate rapidamente virali.

Tra i commenti pubblicati online c’è chi l’ha definita “Wonder Woman”, chi ha scritto che “è tornata a prendersi la scena” e chi ha scherzato sostenendo che avrebbe potuto “distrarre perfino i giocatori inglesi”.

Nel corso degli anni l’influencer si è guadagnata il soprannome di “tifosa più sexy del mondo”, trasformando la popolarità ottenuta sugli spalti in una carriera tra moda, eventi e musica.

Dai Mondiali 2022 alla carriera da influencer e DJ

Oggi trentatreenne, Ivana Knoll è riuscita a trasformare la notorietà conquistata durante i Mondiali in Qatar in un vero lavoro.

Oltre all’attività sui social, è diventata DJ e partecipa regolarmente a eventi internazionali. Al termine della sfida tra Croazia e Inghilterra era infatti attesa anche a un after party organizzato a Dallas.

Il pronostico sulla Croazia e l’omaggio a Lamine Yamal

Nei giorni precedenti all’esordio mondiale, Ivana Knoll ha espresso fiducia nel percorso della nazionale croata, dichiarando di sognare una nuova finale dopo quella raggiunta nel 2018.

Intervistata dai media spagnoli, ha inoltre indicato Lamine Yamal come il giocatore che sceglierebbe volentieri nella nazionale croata, elogiando il talento del giovane fuoriclasse del Barcellona.

Per il momento, però, l’attenzione resta concentrata sul suo ritorno ai Mondiali: ancora una volta, Ivana Knoll è riuscita a diventare uno dei personaggi più fotografati e commentati della competizione.