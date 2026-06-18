Pupo alla Maturità 2026 a 70 anni: ‘Lo faccio per i miei genitori’, ha scelto la traccia su Saragat

Il cantante si è presentato all’Istituto Minerva di Roma per affrontare la prima prova dell’esame di Stato
Tra gli oltre 500mila studenti impegnati nella prima prova della Maturità 2026, c’era anche Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. Il cantante toscano, che il prossimo settembre compirà 71 anni, si è presentato all’Istituto Minerva di Roma per affrontare l’esame di Stato, coronando un percorso iniziato dopo aver deciso di tornare sui banchi di scuola.
Per il tema di italiano ha scelto la traccia dedicata al discorso pronunciato da Giuseppe Saragat all’Assemblea Costituente nel 1946, come confermato al termine della prova.
“È un regalo ai miei genitori”
Elegante in doppiopetto blu, camicia bianca e occhiali da sole, Pupo si è mostrato sereno prima dell’ingresso in aula.
“Sono qui perché mi spinge la voglia di nuove sfide, come è nel mio carattere. Ma anche perché voglio fare un regalo postumo ai miei genitori, che avrebbero desiderato vedermi diplomato e laureato.”
L’artista ha spiegato che questo traguardo rappresenta soprattutto una soddisfazione personale.
“Ho raggiunto tanti obiettivi professionali, ma questo è un traguardo personale che ha il sapore di una sfida.”
Dopo il diploma sogna la laurea
Pupo ha scelto l’indirizzo di Scienze Umane e guarda già al futuro.
“Vorrei continuare con una laurea in Scienze della Comunicazione. Mi interessano l’antropologia, la filosofia, la storia dell’arte, la modernità e la globalizzazione. Questo diploma servirà soprattutto ad aumentare la mia autostima e la fiducia in me stesso.”
Il cantante aveva lasciato il liceo scientifico a 16 anni, in seconda superiore, per dedicarsi completamente alla musica. A distanza di oltre cinquant’anni ha deciso di riprendere gli studi e conseguire il diploma.
La poesia in romanesco pubblicata sui social
Prima di entrare in aula, Pupo ha condiviso su Instagram una poesia in romanesco intitolata “La maturità de Pupo”, accompagnata dal brano Bravo.
Nel testo, scritto con ironia, racconta la sua emozione per questa nuova sfida e ribadisce il desiderio di dedicare il diploma ai genitori, immaginando persino un concerto e una festa a Ponticino in caso di promozione.
L’esame arriva in un momento particolarmente intenso della sua carriera: nel 2025 Pupo ha celebrato i 50 anni di attività artistica con un tour mondiale che ha toccato Europa, Stati Uniti, Sud America, Australia e Russia. Ora, però, la sfida è tutta tra i banchi di scuola.