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Rai, Salvo Sottile verso Ore 14 al posto di Milo Infante: ecco come cambiano i palinsesti

DiRedazione

Pubblicato: 17 Giu, 2026 - ore: 23:59 #Ore 14, #Rai 2, #Salvo Sottile
Salvo SottileSalvo Sottile

La prima bozza dei palinsesti autunnali rivoluziona Rai 2

La nuova stagione Rai potrebbe partire con un’importante rivoluzione nel settore dell’approfondimento. Secondo quanto emerge dalla prima bozza dei palinsesti autunnali, Salvo Sottile sarebbe destinato a raccogliere l’eredità di Milo Infante alla guida di “Ore 14”, una scelta che sta già facendo discutere tra gli addetti ai lavori e il pubblico.

Il cambio rappresenterebbe uno dei tasselli principali del riassetto dell’informazione di Rai 2, destinato a coinvolgere anche altri volti storici della rete.

Salvo Sottile verso “Ore 14”

Dopo l’uscita di scena di Milo Infante, il nome di Salvo Sottile sarebbe quello individuato dalla Rai per guidare il programma pomeridiano.

Una scelta che arriva mentre continuano i commenti sull’addio di Infante, protagonista negli ultimi anni della crescita della trasmissione e capace di consolidare ascolti importanti nella fascia pomeridiana.

Roberto Inciocchi in prima serata e Monteleone a “FarWest”

Il domino coinvolgerebbe anche gli altri programmi di approfondimento.

Roberto Inciocchi sarebbe infatti destinato alla prima serata di Rai2 con un nuovo programma informativo del mercoledì, mentre Antonino Monteleone è indicato come il principale candidato per raccogliere l’eredità di Sottile alla conduzione di “FarWest”.

Si tratta, al momento, di indiscrezioni contenute nella bozza dei palinsesti che dovrà essere esaminata dal Consiglio di amministrazione della Rai.

Gli altri nomi della nuova stagione Rai

Tra le conferme spicca Stefano De Martino, che resterà al timone di “Affari Tuoi” almeno fino al Festival di Sanremo, con la possibilità di tornare anche alla guida di “Step”.

Fiorello, invece, continuerà il suo percorso su Radio2, senza escludere possibili incursioni televisive nella fascia mattutina di Rai2.

Resta invece ancora aperto il capitolo Barbara D’Urso: al momento non sarebbe previsto un programma tutto suo, anche se continuano a circolare indiscrezioni che la vorrebbero tra i possibili nuovi giurati di “Ballando con le Stelle”.

La bozza dei palinsesti attesa in Cda

La prima versione dei palinsesti sarà presentata al Consiglio di amministrazione Rai, mentre quella definitiva dovrebbe arrivare all’inizio di luglio prima della tradizionale presentazione ufficiale della stagione televisiva, in programma ad Ancona.

Fino all’approvazione definitiva, tutte le novità restano suscettibili di modifiche, ma il possibile approdo di Salvo Sottile a “Ore 14” al posto di Milo Infante è già uno dei temi più discussi della prossima stagione televisiva.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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