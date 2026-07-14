Temptation Island, colpo di scena dopo il falò? L’indiscrezione cambia tutto: «Lei l’avrebbe riperdonato»

Alessandra e Rosario con la tentatrice Giada durante il falò di confronto di Temptation Island

Il retroscena di Amedeo Venza su Alessandra e Rosario dopo il falò

Sembrava una rottura definitiva, ma fuori dal villaggio di Temptation Island potrebbe essersi aperto uno scenario completamente diverso. Dopo il falò di confronto che ha sancito l’uscita separata di Alessandra e Rosario, nelle ultime ore è emersa un’indiscrezione destinata a far discutere i fan del reality.

A rilanciarla è l’esperto di gossip Amedeo Venza, secondo il quale i due ex protagonisti del programma si sarebbero risentiti dopo la registrazione del falò e Alessandra avrebbe deciso di concedere a Rosario una nuova possibilità. Al momento si tratta di un’indiscrezione che non trova conferme ufficiali da parte dei diretti interessati.

Il falò che ha diviso Alessandra e Rosario

Nel corso della puntata andata in onda il 13 luglio, Alessandra e Rosario sono stati protagonisti del falò di confronto anticipato insieme alla tentatrice Giada.

La ragazza ha raccontato di aver conosciuto Rosario in un locale di Milano nel 2023 e di averlo rivisto casualmente nel 2024 in un centro commerciale. Tra i due, ha spiegato, ci sarebbero stati soltanto alcuni messaggi e qualche telefonata, senza che la conoscenza si trasformasse in una relazione.

Per fugare ogni dubbio, Giada ha anche accettato di mostrare il contenuto delle conversazioni presenti sul suo cellulare.

Le chat non bastano a convincere Alessandra

Davanti a Filippo Bisciglia, Alessandra ha letto i messaggi e ascoltato i vocali scambiati tra Rosario e la tentatrice. Dalle conversazioni non sarebbero emersi elementi in grado di confermare un tradimento.

Nonostante questo, la fidanzata non ha nascosto la propria delusione. Per Alessandra il semplice fatto che Rosario avesse mantenuto quei contatti rappresentava una grave mancanza di rispetto, soprattutto alla luce dei dubbi e delle incomprensioni già vissute durante la relazione.

Alla fine del confronto ha scelto quindi di lasciare il programma da sola, mentre Rosario ha ribadito che sarebbe uscito insieme a lei.

Il passato tra Alessandra e Giada

A rendere ancora più delicata la vicenda è il rapporto tra Alessandra e Giada. Le due erano infatti molto amiche prima dell’esperienza televisiva.

Nelle settimane precedenti erano circolate indiscrezioni su un presunto flirt tra Rosario e la tentatrice lontano dalle telecamere. Proprio quei rumors avevano spinto Alessandra a voler verificare personalmente ogni dettaglio durante il falò.

Le chat mostrate nel programma, tuttavia, non hanno confermato quelle voci.

L’indiscrezione di Amedeo Venza

Proprio quando la storia sembrava definitivamente chiusa, è arrivato il retroscena condiviso da Amedeo Venza attraverso le sue Instagram Stories.

Secondo l’esperto di gossip, Alessandra e Rosario si sarebbero risentiti dopo il falò e lei avrebbe scelto di concedergli una seconda occasione, riaprendo così il dialogo dopo la separazione vista in televisione.

Per il momento si tratta esclusivamente di un’indiscrezione che non è stata confermata dai protagonisti né dalla produzione del programma. Saranno eventuali sviluppi o le prossime puntate di Temptation Island a chiarire se tra Alessandra e Rosario ci sia davvero stato un riavvicinamento o se resterà soltanto una voce di corridoio.

L’indiscrezione di Amedeo Venza