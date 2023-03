Jerry Calà dimesso dopo la grande paura: ‘In clinica mi chiedevano di fare libidine’

É tornato a casa Jerry Calà dopo la grande paura del 18 marzo quando è stato colto da infarto nel cuore della notte mentre si trovava all’hotel Santa Lucia di Napoli.

Jerry Calà a La vita in diretta: ‘Sto bene, sono stato dimesso a pieni voti’

L’artista è stato sottoposto ad uno stent coronarico alla clinica Mediterranea e dopo alcuni giorni di degenza è stato dimesso. L’ex Gatti dei Vicoli Miracoli è intervenuto nel corso della puntata del 22 marzo de La vita in diretta. “Sto bene, sono stato dimesso a pieni voti dalla clinica Mediterranea a Napoli dove hanno fatto un lavoro stupendo. Non ho mai visto tanta solerzia e velocità con il minimo danno possibile alle coronarie grazie a questa magnifica equipe napoletana che mi ha salvato la vita” – ha affermato Jerry Calà che ha anche scherzosamente ripreso Alberto Matano per il titolo del film. “Me l’avete già cambiato, è chi ha rapito Jerry Calà”.

L’artista elogia l’équipe della clinica Mediterranea di Napoli: ‘Lavoro stupendo, mi hanno salvato’

L’artista ha raccontato di aver trovato delle persone fantastiche. “Erano tutti miei fan e mi chiedevano sempre di fare libidine. Lo facevo e tutti si facevano tante risate. Ora devo fare un po’ di visita da pensionato”- ha aggiunto prima di chiudere il collegamento con La vita in diretta. L’attore ha ringraziato Alberto Matano ed ha assicurato che presto riprenderà le riprese del film. Calà ha preferito non commentare le offese arrivate via social da no Vax.