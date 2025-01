Jessica Morlacchi e Memo Remigi a Verissimo, il loro rapporto dopo il discusso caso: ‘Nessuno lo sa’

Jessica Morlacchi contro Memo Remigi

Nella puntata di Verissimo del 18 gennaio, Jessica Morlacchi è tornata a parlare del controverso episodio che, nell’autunno del 2022, portò all’allontanamento di Memo Remigi dalla televisione. Un episodio che suscitò accese polemiche, dopo che Striscia la Notizia segnalò il gesto inappropriato del cantautore verso la collega durante una diretta televisiva.

Memo Remigi fu allontanato da Oggi è un altro giorno per un gesto nei confronti di Jessica Morlacchi

All’epoca, le versioni dei protagonisti furono divergenti: Memo Remigi definì il gesto come una “pacchettina portafortuna”, mentre Jessica Morlacchi parlò apertamente di un “disagio enorme”. La vicenda spinse la Rai a prendere provvedimenti, allontanando Remigi dalla trasmissione Oggi è un altro giorno condotta da Serena Bortone.

Remigi è tornato sul piccolo schermo solo due anni dopo, nel febbraio 2024, ospite del programma BellaMa’ di Pierluigi Diaco. In quell’occasione, il cantautore si scusò con l’azienda e con il pubblico, ma non con Jessica Morlacchi, un dettaglio che non passò inosservato. La cantante, attraverso i social, commentò così: “Chiede scusa all’azienda, al pubblico, ma non a me. Mah”.

Jessica Morlacchi a Verissimo: ‘Nessuno lo sa ma io e Memo ci vogliamo bene’

Tuttavia, il tempo sembra aver ricucito le distanze tra i due. A Verissimo, Jessica Morlacchi ha dichiarato di aver chiarito con Memo Remigi, svelando anche un rapporto più sereno e amichevole di quanto si credesse: “Io e Memo abbiamo condiviso tanti momenti lavorativi insieme. Ci siamo sentiti al telefono, anche ad agosto, quando gli ho raccontato che avrei partecipato al Grande Fratello. È stato molto carino, mi ha fatto un grande in bocca al lupo. Nessuno lo sa, ma io e Memo ci vogliamo assolutamente bene. Io perdono. Le persone buone le perdono” – ha spiegato la cantante.

Memo Remigi: ‘Fucilato senza nessuna giustificazione’

Della vicenda ha parlato poco dopo anche Memo Remigi. “Un bruttissimo episodio male interpretato, una condanna sopra le righe, una fucilazione senza nessuna giustificazione vera. Sono rimasto due anni senza lavoro. É stato un momento molto brutto che cerco di dimenticare. Ci sono andati di mezzo i miei nipoti e soprattutto una carriera che mi ero costruito all’insegna dell’onestà e della signorilità perché non sono mai stato una persone volgare. Quel gesto non mi apparteneva nel modo in cui è stato interpretato. A Jessica auguro tanta fortuna” – ha chiosato il cantautore.