Shaila Gatta chiude con Lorenzo Spolverato in diretta: ‘Mi hai trattato come una pezza da piedi’

Shaila Gatta ha scaricato in diretta al Grande Fratello Lorenzo Spolverato

La finale del Grande Fratello di lunedì 31 marzo si è trasformata in un momento di forte tensione per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. La ballerina, in un confronto senza filtri, ha deciso di chiudere definitivamente la loro relazione in diretta, lasciando tutti senza parole.

“Da oggi sono in fase dissociativa nei tuoi confronti. Non ti penserò più.”

Con queste parole, Shaila ha messo fine alla storia con Lorenzo, sorprendendo pubblico e opinionisti. L’ex tentatore, colpito dall’attacco diretto, ha replicato con amarezza:

“Sei stata una giocatrice, buona vita.”

Uno sfogo che divide: le critiche di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi

Le parole di Shaila non hanno lasciato indifferenti le opinioniste del programma. Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi hanno espresso perplessità sulla sua decisione, sottolineando come la ballerina fosse già stata invitata a riflettere più volte prima di arrivare a una rottura così drastica:

“Ti abbiamo più volte invitato a ragionare, ma non ho capito il senso di questa uscita ora. Faticherai tanto ad uscire da questa storia.”

Nel frattempo, Alfonso Signorini ha cercato di mediare, dando voce a Lorenzo Spolverato, il quale ha ammesso di aver sentito la mancanza di Shaila durante la sua permanenza nella Casa:

“Forse l’ho data per scontata quando era qui.”

Il confronto infuocato: Shaila accusa Lorenzo di manipolazione

Quando Shaila ha attraversato la porta rossa per incontrare Lorenzo, la tensione si è fatta palpabile. La sua espressione gelida ha immediatamente fatto capire all’ex tentatore che qualcosa non andava. Poi, con voce ferma e decisa, la ballerina ha preso la parola:

“È stata una settimana difficile. Sono entrata con ideali di donna libera, poi sono caduta di nuovo vittima di me stessa e delle mie stesse dinamiche. Non mi capacito di come abbia potuto permetterti di trattarmi in modo brutale e aggressivo. Hai cercato di allontanarmi da tutti. Questo non è un amore sano.”

Parole pesanti, che hanno lasciato Lorenzo Spolverato visibilmente scosso. Ma Shaila Gatta non si è fermata:

“Dovevo uscire per rendermene conto. Ora mi voglio bene e mi rispetto. L’amore sano è fatto di comprensione, di tutela, di rispetto per il modo in cui si tocca una donna, per come si litiga. Nel falsume non hai tutelato me. Sono una persona che ha vissuto un amore tossico. Mi pento di averti chiesto aiuto troppe volte. Ti ho permesso di trattarmi come una pezza da piedi. Mi dispiace di esserci ricaduta anche l’ultima volta. Ti devi assumere le tue responsabilità. Quando uscirai, vedrai.”

Lorenzo, incapace di nascondere la sua confusione, ha replicato in preda allo shock:

“Io sono terrorizzato, non ho una sola parola. Entri e mi spari tutte queste cose. Non saprei da dove partire. Tremo. Come ti ho toccato? Per cinque mesi non ti sei accorta di nulla?”

Accuse, tensioni e una chiusura definitiva

Shaila ha poi rincarato la dose, accusando Lorenzo di essere ossessionato da Helena Prestes, ipotesi che lui ha respinto con fermezza. Quando il confronto si è acceso troppo, Lorenzo ha chiesto di interromperlo:

“Puoi farla uscire allora.”

Il dibattito è proseguito anche tra gli altri concorrenti. Maria Vittoria e Zeudi si sono schierate dalla parte di Shaila, sostenendo che la ballerina fosse già consapevole della tossicità della relazione. Al contrario, Helena Prestes e Jessica hanno ipotizzato che la rottura sia stata influenzata dall’esterno, in particolare dalla madre di Shaila.

“Shaila se ne era già resa conto qua dentro” – ha aggiunto Zeudi, mentre Jessica ha sottolineato quanto fosse evidente il legame della ballerina con Lorenzo:

“Lei moriva per Lollo.”

Un addio definitivo o una storia ancora aperta?

Lo scontro tra Shaila e Lorenzo resterà uno dei momenti più intensi di questa edizione del Grande Fratello. Ora resta da vedere se la ballerina riuscirà davvero a lasciarsi alle spalle questa relazione o se, fuori dalla Casa, ci sarà ancora spazio per un confronto più pacato e definitivo.

Nel frattempo, i social si sono divisi: c’è chi sostiene Shaila per aver trovato la forza di chiudere una relazione che la faceva soffrire, e chi invece crede che il confronto sia stato troppo duro e fuori luogo.

Una cosa è certa: la finale del Grande Fratello ha regalato colpi di scena fino all’ultimo minuto.