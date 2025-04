Lorenzo Spolverato, la sorpresa dei fan dopo il Grande Fratello ‘rovinata’ da Shaila

Lorenzo Spolverato dopo la finale

Una camera d’albergo addobbata di petali di rose per Lorenzo Spolverato. Una sorpresa dei fan che sa di beffa. La finale del Grande Fratello ha decretato Jessica Morlacchi vincitrice, mentre per l’ex tentatore, classificatosi quarto, la serata ha avuto un sapore agrodolce.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato tra delusione e festeggiamenti dopo la finale

Il modello milanese ha dovuto affrontare non solo l’eliminazione al televoto contro Chiara Cainelli, ma anche la fine della sua relazione con Shaila Gatta, che lo ha lasciato in diretta TV durante la finale. Un colpo duro che ha sorpreso molti spettatori e lo stesso Lorenzo, apparso visibilmente deluso.

no qualcuno deve fare una serie tv su lallo spolverato pic.twitter.com/9RfcD9vkyy — assenzio (@archivesco) April 1, 2025

Nonostante ciò, Spolverato ha ricevuto un caloroso abbraccio dalle sue fan all’uscita dagli studi televisivi. Tra momenti di conforto e sostegno, l’ex concorrente ha cercato di mantenere il sorriso, partecipando a un piccolo festeggiamento organizzato per lui. Durante la serata, non sono mancati riferimenti agli altri concorrenti, come Javier Martinez, soprannominato scherzosamente “il piccione” dai coinquilini della casa. “Ah voi fuori lo chiamate ‘il morto?” – ha detto Lorenzo Spolverato dialogando con alcuni fan.

La camera d’albergo addobbata con i petali di rose da Shaila

Il modello ha poi scoperto che i fan avevano realizzato una sorpresa speciale per lui e Shaila addobbando una camera d’albergo con petali di rose e palloncini dorati. Una beffa che ha reso il momento ancora più amaro, sottolineando ulteriormente la delusione per la rottura inaspettata.

Il percorso di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello si è chiuso quindi tra sentimenti contrastanti: da un lato il calore delle fan e dall’altro una delusione sentimentale difficile da digerire. Ora resta da vedere quali saranno i suoi prossimi passi dopo il reality.

Non ci sto credendo delle fan avevano organizzato la sorpresa in camera per loro due..

💔 #shailenzo pic.twitter.com/GoO3mSBC8s — ۟ (@chinonvivespia) April 1, 2025