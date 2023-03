Lady Gaga accende la Notte degli Oscar: outfit Versace, soccorso al fotografo ed esibizione struccata (VIDEO)

É stata tra le ultime ad arrivare sul red carpet (per l’occasione champagne carpet) della Notte degli Oscar ma non ha deluso le aspettative. Lady Gaga ha sfoggiato in passerella un abito trasparente di Versace e una collana di Tiffany del 1955. Nella circostanza si è registrato anche un piccolo incidente con un fotografo che è caduto mentre tentava di immortalare la star.

My angle of #LadyGaga running to the rescue on the champagne carpet. #Oscar pic.twitter.com/etrNeXQwVQ — Bahman Kalbasi (@BahmanKalbasi) March 13, 2023

Lady Gaga non ha esitato ad aiutarlo a rialzarsi come mostrato in un filmato diventato virale sui social. Nel corso della serata ha stupito ed emozionato la platea non solo per l’emozionante interpretazione della canzone, Hold My Hand, candidato all’Oscar come miglior canzone per il film Top Gun: Maverick.

Lady Gaga

La star canta Hold My Hand struccata e in jeans e in maglietta

Lady Gaga è salita sul palco struccata e indossando maglietta e jeans, un outfit nel segno della semplicità e diametralmente opposto a quelli sfarzosi visti in sul red carpet della Notte degli Oscar. l’artista ha ricevuto la standing ovation ma non ha è stata premiata dall’Accademy con l’Oscar per la miglior canzone che è andato a Naatu Naatu tratto dalla colonna sonora del film RRR.