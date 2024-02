Jonh Travolta a Sanremo, sale la febbre della polemica per i siparietti con Amadeus e Fiorello (VIDEO)

I siparietti di Amadeus e Fiorello con John Travolta fanno salire la febbre della… polemica. Accolto dal tema di Nino Rota da La strada di Federico Fellini la star americana ha raccontato di aver visto il film… “per la prima volta ‘La strada’ con papà e mamma. Mi sono innamorato di Giulietta Masina e papà mi ha detto che era morta perché gli avevano spezzato il cuore. Allora ho promesso di non spezzare il cuore di nessuno”, racconta John Travolta accolto da Giorgia.

L’aneddoto di John Travolta sul film di Fellini prima della sequenza di balli dei suoi successi con Amadeus

La sequenza di balli tratti da La febbre del sabato sera, Grease e Pulp Fiction (con Amadeus scalzo) precedono l’uscita (al ritmo di Staying Alive) dall’Ariston verso l’Aristonello dove lo aspetta Fiorello. Lo showman siciliano accoglie l’attore, parso un po’ spaesato, con una battuta su Amadeus: “This is a devil, this is a communist, ha cantato Bella ciao” – facendo riferimento alla performance in sala stampa del giorno prima del direttore artistico e di Marco Mengoni.

Fiorello scherza su Amadeus con la star americana: ‘This is communist’, poi lo fa esibire nel Ballo del Qua Qua

Fiorello ha poi mostrato i passi che avrebbe dovuto fare con lui. “Gli facciamo fare qualcosa che non ha mai fatto”. Travolta ha così ballato la coreografia del Ballo del Qua Qua. “Le tue origini sono italiane, è giusto che la tua carriera finisca qua” – chiosa il conduttore di Viva Rai 2.