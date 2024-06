Justin Timberlake arrestato per guida in stato di ebbrezza

Il cantante e attore 43enne Justin Timberlake è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza negli Hamptons. É quanto ha riferito un funzionario delle forze dell’ordine alla Abc News.

Justin Timberlake è stato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza negli Hamptons

L’incidente è avvenuto a Sag Harbor, New York. Nelle prossime ore la pop star dovrà presentarsi in tribunale per rispondere delle accuse. Timberlake ha in programma due concerti a Chicago questo fine settimana e due spettacoli a New York la prossima settimana. Sag Harbor è un villaggio costiero negli Hamptons, a circa 160 chilometri da New York ed è una delle mete preferite di facoltosi turisti.

Justin Timberlake è assurto alla ribalta con la popolare boy band NSYNC prima di intraprendere la carriera discografica da solista nel 2002. Come attore ha ottenuto consensi in film tra cui “The Social Network” e “Friends With Benefits”. Ha vinto dieci Grammy Awards e quattro Primetime Emmy Awards.

A Timberlake sono riservati diversi capitoli del libro dell’ex fidanzata Britney Spears The Woman in Me con dettagli profondamente personali su una gravidanza, un aborto e una rottura dolorosa. A marzo ha pubblicato il suo primo nuovo album in sei anni, il nostalgico “Everything I Thought It Was.