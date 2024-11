La Talpa 2024 non convince Trentalance: ‘Sembra Temptation’, le differenze e il possibile sabotatore

La Talpa è tornata in onda dopo 16 anni su Canale 5 ma molto appassionati del reality hanno storto il muso non trovando aderente l’edizione targata Mediaset a quelle del passato condotte da Amanda Lear e Paola Perego.

Franco Trentalance fu la talpa dell’ultima edizione del reality tornato in onda dopo 16 anni

Critiche sono state mosse anche da uno dei concorrenti più amati e discussi del programma televisivo. Franco Trentalance si classificò al quinto posto nel 2008 ma soprattutto fu la talpa dell’edizione vinta da Karina Cascella. La star del cinema per adulti ha evidenziato in un’intervista concessa Fanpage una serie di criticità a cominciare dalla mancanza della diretta tv oltre che dall’assenza del pubblico in studio.

Elementi che privano il reality dell’imprevedibilità tipica del “live”. Inoltre La Talpa 2024 si svolge in Italia con location a Viterbo. “É un adventure-game. Girarlo nel Lazio invece che su un fiume in Sudafrica dà un’impressione diversa dell’insieme. Poi magari è solo fumo negli occhi ma la location produce una differenza per i concorrenti anche a livello psicologico” – ha spiegato Trentalance che ha evidenziato che i concorrenti erano fuori dal mondo e che in questo caso sono in una villa e si presentano davanti alle telecamere ben vestiti.

‘La Talpa è un adventure game, girarlo nel Lazio invece che su un fiume in Sudafrica dà un’impressione diversa’

“Noi eravamo sporchi di fango dalla mattina alla sera. La doccia di 40 minuti cronometrati che ho fatto al ritorno in Italia la ricordo ancora come uno dei momenti più belli. Quella andata in onda sembrava più una puntata di Temptation Island“. Franco Trentalance ha spiegato che gli autori non gli davano alcuna indicazione.

“Quando arrivavi sul posto non sapevi se avresti affrontato cunicoli, squali o tarantole. C’era una tensione enorme tra di noi tanto che le ragazze, come nel caso di Karina Cascella, ebbero una crisi di nervi” – ha riferito aggiungendo che i costi erano alti soprattutto per questioni legate alla sicurezza per evitare che ci potessero essere problemi durante le prove che – assicura – erano più difficili di quelle viste nella prima puntata de La Talpa 2024. Un’altra differenza significativa riguarda il ruolo della talpa.

‘Conoscevamo il nostro ruolo in diretta tv’, Lucilla Agosti la possibile talpa

“Quando sono arrivati alla Corte delle Spie già sapevano chi fosse. Io l’ho appreso in diretta tv. Mentre leggevamo il biglietto che ci assegnava il ruolo nel programma dovevamo mantenere un’espressione facciale che non lasciasse trapelare nulla”. Secondo Trentalance la talpa di quest’edizione è Lucilla Agosti. “Deve essere una persona intelligente e forte per reggere la pressione. Sarebbe la prima talpa donna del programma”.