Pier Silvio Berlusconi, da Myrta Merlino a L’Isola: promossi e bocciati, Rai e Discovery replicano

È guerra di numeri tra Mediaset e la Rai sugli ascolti nel 2024. Il guanto della sfida lo ha lanciato l’amministratore delegato del Biscione Pier Silvio Berlusconi facendo un bilancio della stagione 2023-2024, che, dati alla mano, ha certificato il sorpasso di Mediaset su Viale Mazzini con il 40,8% di ascolto medio.

Pier Silvio Berlusconi annuncia il sorpasso alla Rai, Viale Mazzini lo smentisce

“Nelle 24 ore, tutto compreso, siamo davanti alla Rai nel trend dello share, con risultati che ci rendono il primo editore italiano. Non è un nostro obiettivo è un premio indiretto del lavoro fatto e non è un dato che possiamo sostenere” – ha chiarito. A Mediaset manca infatti la “quantità di spesa e investimento” della Rai, che, a suo dire “investe tra i 180 ei 200 milioni in fiction”. “Cifre molto lontane” da quelle del Biscione che invece è “una televisione commerciale” che punta a offrire “un prodotto più ricco possibile al pubblico”.

Pronta la replica di Viale Mazzini, che ha smentito Pier Silvio Berlusconi riportando altri numeri. “La Rai nei primi 5 mesi del 2024 si conferma primo editore televisivo in Italia, distanziando le reti Mediaset nell’intera giornata e nel prime time” – ha precisato l’azienda in una nota. “Considerando le reti generaliste – ha proseguito l’emittente pubblica – la Rai ha circa 5 punti di vantaggio su Mediaset nell’intera giornata e ben oltre 7 punti di vantaggio nella prima serata”. Poi ci sono i numeri della pubblicità, che inducono l’Ad Mediaset a un cauto ottimismo per l’intero esercizio. Confermata infatti per l’intero semestre la crescita della raccolta del 6%, con il titolo salito in borsa del 4,1% a 3,3 euro.

‘Maria De Filippi resta a Mediaset nonostante un’importante offerta Discovery’, la replica di Warner Bros: ‘Proposta di 10 anni fa’

Al di là delle cifre Pier Silvio Berlusconi è più che soddisfatto anche dei contenuti della stagione che si è chiusa. A partire dalla decisione di Maria De Filippi di restare in Mediaset. “È unica nel panorama della tv – ha affermato -: è vero che Discovery le ha fatto un’offerta decisamente importante, ma Maria ha deciso di stare con noi e lo considera un pezzo importantissimo di Mediaset” – ha spiegato salvo incassare la smentita di Discovery che ha parlato di una proposta che risale a quasi 10 anni fa. “Con Maria, che ringrazio c’è un rapporto veramente solido, sia professionalmente che umanamente” – – ha sottolineato.

Poi c’è Striscia la notizia, il “piccolo orgoglio editoriale” di Mediaset. “Penso che Antonio Ricci sta lavorando per far evolvere Striscia e renderla ancora più moderna e competitiva”, ha annunciato, sottolineando però che “ad oggi non abbiamo un motivo reale per cambiare”. Bilancio positivo anche per i “nuovi innesti” a partire da Myrta Merlino che “il pomeriggio ha fatto un buon lavoro, ha lavorato tanto e il prodotto è migliorato”.

Promossi Bianca Berlinguer, Myrta Merlino, il Grande Fratello: ‘Cadute di stile a L’Isola de Famosi’

Pieni voti anche a Bianca Berlinguer. “Siamo molto soddisfatti – ha detto – il prime time va alla grande”. “Non solo siamo soddisfatti – ha aggiunto – ma vediamo anche nuovi prodotti e non abbiamo motivi per non riconfermare questo Pomeriggio 5 e Myrta Merlino alla conduzione”. Luci e ombre invece sui reality. Le prime hanno brillato su ‘Il Grande Fratello‘, le seconde invece hanno oscurato L’Isola de Famosi a causa di “cadute di stile per concorrenti scelti maschi”. “Non c’è una nuova linea editoriale per i reality a Mediaset – ha confessato – e soprattutto la parola trash, tanto usata, non mi piace e non mi appartiene”.

L’amministratore delegato di Mediaset ha poi voluto chiudere il caso del video di Vladimir Luxuria e Sonia Bruganelli. “Mi hanno raccontato qualcosa ieri sera, ma non l’ho visto e non ho letto bene. Conosciamo il mondo dei media e dei social, penso di conoscere abbastanza Luxuria, non potrei assolutamente avere nessun tipo di negatività nei confronti di Luxuria o della Bruganelli “. Una battuta anche per Enrico Mentana. “Per lui le porte sono sempre aperte”.