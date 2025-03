Caos a La Zanzara, rissa sfiorata tra Musta Re e Giuseppe Barboni

Tensione alle stelle a La Zanzara tra due ospiti

La puntata del 25 marzo de La Zanzara, trasmissione radiofonica condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo , ha vissuto un momento di altissima tensione che ha costretto la produzione a sospendere temporaneamente la diretta. Protagonisti dello scontro sono stati Musta Re , rapper e rappresentante dei Maranza, e Giuseppe Barboni , imprenditore noto per le sue opinioni controverse.

‘Ti spacco la faccia’, Cruciani interrompe La Zanzara

Tutto è iniziato quando Barboni ha fissato con aria di sfida Musta Re, che gli ha chiesto cosa avesse da guardare. La risposta di Barboni, un aggressivo “Ti spacco la faccia” – ha acceso immediatamente gli animi, rischiando di trasformare il confronto verbale in uno scontro fisico.

Viste le circostanze, Giuseppe Cruciani è stato costretto a interrompere la trasmissione, mandando in onda della musica e sospendendo temporaneamente le immagini. Durante la pausa, in collegamento è rimasto solo David Parenzo da Roma, mentre lo staff tentava di riportare la calma in studio.

++ BREAKING ++ Il dr. Giuseppe Barboni minaccia il dr. Musta Rè, @DAVIDPARENZO è costretto a prendere in mano la situazione mentre @giucruciani urla "musica musica musica". Seguiranno aggiornamenti. #lazanzara @LaZanzaraR24 pic.twitter.com/88KLrZvIBy — Alessandro (@tdragonite) March 25, 2025

La presa di posizione del conduttore

Al ritorno in diretta, Cruciani ha voluto chiarire la sua posizione, criticando duramente l’atteggiamento di Barboni:

“Si può contestare Musta Re, ma il signor Giuseppe Barboni ha detto ‘ti spacco la faccia’. È una cosa che non esiste. In questo caso, chi è il vero violento?”

Dopo una momentanea riappacificazione, Barboni è stato nuovamente allontanato dallo studio a causa della tensione ancora palpabile. L’episodio ha fatto discutere il pubblico, diviso tra chi ritiene che certi toni non dovrebbero trovare spazio nei media e chi difende la trasmissione per la sua natura provocatoria e fuori dagli schemi.