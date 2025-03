Can Yaman punzecchia Mediaset per il rinvio de Il Turco

Can Yaman

Era tutto pronto per il grande ritorno di Can Yaman su Canale 5 con la miniserie Il Turco, ma i fan italiani dovranno attendere ancora. La serie, inizialmente prevista per il 25 marzo 2025, è stata infatti posticipata da Mediaset all’8 e al 15 aprile. Al suo posto, andranno in onda delle puntate speciali di Avanti un altro! By Night , condotto da Paolo Bonolis.

Can Yaman sul rinvio de Il Turco: ‘Si vede che ci tengono’

Il rinvio ha scatenato la delusione non solo dei fan italiani di Can Yaman, ma anche dello stesso attore, che non ha esitato a manifestare il suo disappunto attraverso una storia Instagram. L’attore turco ha commentato in modo pungente:

“La situazione è sempre più chiara e precisa, si vede che ci tengono… Un gran bel gioco di rivalità tra canali l’8 e il 15 aprile. Cambiare la programmazione all’ultimo minuto è davvero professionale. Grazie per il giusto valore che mi danno, ottima promozione.”

L’amarezza di Can Yaman (in tour in Brasile in questi giorni) nasce anche dal fatto che la serie è già stata trasmessa con successo in altri Paesi, come Romania e Brasile, dal 21 marzo 2025. I fan italiani, da sempre molto affezionati all’attore turco e attenti a ogni suo progetto professionale, si sono sentiti trascurati rispetto al pubblico internazionale. In molti hanno manifestato il proprio sostegno sui social, sottolineando il valore professionale di Can Yaman e criticando la gestione della programmazione da parte di Mediaset.

Quando sarà trasmessa la miniserie

L’ipotesi più accreditata per il rinvio sembra essere legata a questioni strategiche di palinsesto: la scelta di far slittare Il Turco potrebbe derivare dal desiderio di evitare la concorrenza diretta con altre proposte televisive di punta, tentando di massimizzare gli ascolti nelle serate dell’8 e del 15 aprile. Tuttavia, questo cambiamento dell’ultimo minuto ha fatto discutere e sollevato dubbi sulla coerenza e la professionalità della rete.