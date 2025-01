Gianluca Torre, Cruciani sulla star di Casa a prima vista: ‘Non mi ha trovato casa’, la replica

Un curioso aneddoto legato a uno dei protagonisti di Casa a prima vista ha infiammato il web. Gianluca Torre, noto agente immobiliare del programma in onda su Real Time, e Giuseppe Cruciani, il celebre conduttore radiofonico de La Zanzara, si sono mostrati insieme in un video condiviso su X (precedentemente Twitter), regalando ai fan un siparietto divertente e inaspettato.

Siparietto su X tra Gianluca Torre di Casa a prima vista e Giuseppe Cruciani

Nel video, i due, visibilmente sorridenti e autoironici, hanno raccontato un episodio legato a una ricerca di casa che risale a diversi anni fa. Cruciani, con il suo inconfondibile stile pungente, ha svelato: «Allora, la realtà è questa: che tu non sei riuscito a trovarmi casa. Quando ancora non eri il famoso Gianluca Torre, abbiamo fatto due, tre visite, ma niente».

Pronta la replica di Torre, che ha mantenuto il tono scherzoso: «La prima casa in cui ti ho portato era perfetta: zona giusta, prezzo giusto, piaceva a tutti!». Ma Cruciani non ha mollato: «No, non era perfetta. Aveva una cucina piccola così», accompagnando le parole con un gesto eloquente. Torre, con un sorriso, ha ribattuto: «Ma tu non cucini mai, quindi che ti importa della cucina?».

L’episodio ha preso una piega ancora più surreale quando Torre ha aggiunto un dettaglio inaspettato: «Tra l’altro, era il periodo in cui Cruciani era papabile come presidente della Repubblica. Il giorno prima avevano fatto lo spoglio delle schede e continuavano a dire ‘Cruciani’». Una battuta che ha scatenato il web, con commenti ironici e un susseguirsi di meme.

Il conduttore de La Zanzara: ‘Non sei riuscito a trovarmi casa’, la replica: ‘Era perfetta’

Gianluca Torre, volto ormai amatissimo dal pubblico di Real Time, opera prevalentemente su Milano insieme alle colleghe Ida De Filippo e Mariana D’Amico, gli altri due agenti protagonisti del programma. Torre si è distinto per il suo approccio pragmatico e il suo stile amichevole, che hanno conquistato gli spettatori.

Il video, che ha rapidamente guadagnato migliaia di visualizzazioni alimentando il dibattito tra gli utenti. Chissà se, alla fine, Gianluca Torre riuscirà a riscattarsi trovando una casa perfetta per Cruciani.