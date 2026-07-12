Roberta Bruzzone lascia Quarto Grado: «Scelta inevitabile», ecco perché dice addio a Gianluigi Nuzzi e punta tutto sulla Rai

Roberta Bruzzone

La criminologa annuncia l’uscita definitiva dal programma di Rete 4

Roberta Bruzzone chiude uno dei capitoli più importanti della sua carriera televisiva. La criminologa ha annunciato ufficialmente che non farà più parte del cast di Quarto Grado, il programma di approfondimento di Rete 4 condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Ad anticipare la decisione è stata la stessa Bruzzone con un lungo messaggio pubblicato sui social, nel quale ha spiegato le ragioni dell’addio, escludendo qualsiasi attrito con la trasmissione che l’ha vista protagonista negli ultimi anni.

«La mia strada oggi è un’altra»

La criminologa ha voluto innanzitutto mettere fine alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, precisando che la scelta non è nata da incomprensioni con la redazione o con i vertici Mediaset.

«Nutro la massima stima nei confronti di Quarto Grado, di Gianluigi Nuzzi, Siria Magri, Alessandra Viero e di tutta la squadra», ha scritto.

Poi la spiegazione della decisione.

«Oggi il mio percorso ha preso una direzione diversa. I nuovi progetti che mi vedono protagonista in Rai, con un ruolo sempre più centrale e con programmi che mi vedono direttamente in conduzione, mi hanno portata a fare una scelta che ritengo naturale, doverosa e ormai non più procrastinabile».

Parole che certificano la fine della sua esperienza nel programma di cronaca nera di Rete 4, ma anche l’inizio di una nuova fase professionale.

Dalla Rai una stagione da protagonista

L’addio a Quarto Grado è infatti strettamente legato al nuovo ruolo che Roberta Bruzzone ricoprirà nella prossima stagione televisiva della Rai.

Tra le principali novità dei palinsesti c’è “Dentro la truffa“, il nuovo programma di Rai 2 che la vedrà al timone e che analizzerà i meccanismi psicologici utilizzati dai truffatori per manipolare le proprie vittime.

Il format punterà a raccontare storie vere, ricostruzioni e strategie investigative, con l’obiettivo di aiutare il pubblico a riconoscere i segnali delle truffe sempre più diffuse.

Accanto a questo progetto dovrebbe tornare anche “Nella mente di Narciso”, trasmissione dedicata ai disturbi della personalità e alle relazioni tossiche, altro tema che negli ultimi anni è diventato uno dei principali campi di studio e divulgazione della psicologa forense.

Dopo Ore 14, un altro addio ai talk

Quello a Quarto Grado non rappresenta il primo cambiamento nel percorso televisivo di Roberta Bruzzone.

Nei mesi scorsi aveva infatti già interrotto la sua collaborazione con Ore 14, il programma di Rai 2 allora condotto da Milo Infante, scelta che aveva alimentato numerose indiscrezioni.

Con il passare del tempo è apparso sempre più evidente come la criminologa avesse deciso di ridurre progressivamente il ruolo di opinionista nei talk di cronaca per dedicarsi a progetti costruiti direttamente intorno alla sua figura.

L’approdo alla conduzione di nuovi format segna infatti un’evoluzione della sua carriera televisiva: non più soltanto esperta chiamata ad analizzare casi di cronaca, ma volto centrale di programmi ideati per valorizzarne competenze ed esperienza.

Per questo motivo, l’uscita da Quarto Grado viene descritta dalla stessa Bruzzone come una scelta inevitabile, dettata dalla volontà di concentrare tutte le energie sui nuovi impegni che la attendono in Rai nella prossima stagione.