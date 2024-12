L’influencer Disney Dominique Brown muore per shock anafilattico: ‘Le hanno detto che non c’erano arachidi’

La nota influencer Disney, Dominique Brown, 34 anni, è morta per shock anafilattico dopo essersi sentita male durante un evento nel centro di Los Angeles il 5 dicembre.

Dominique Brown è morta a 34 anni durante un evento a Los Angeles

Lo riportano i media americani. Brown aveva co-fondato ‘Black Girl Disney’ nel 2018 con l’amica Mia Von in reazione alla mancanza di donne nere tra i content creator che si ispirano al mondo della Disney. Aveva una grave allergia alle arachidi e nonostante le fosse stato garantito che non fossero presenti in nessuna portata pranzo, organizzato BoxLunch, si è sentita subito male. Sulla causa della morte è stata aperta un’indagine.

Un giornalista del quotidiano People presente all’evento ha assistito alla rianimazione cardiopolmonare di Brown e in seguito ha appreso che era stato immediatamente chiamato il 112. “Siamo devastati dalla scomparsa di Dominique Brown, un amato membro del BoxLunch Collective, che ha avuto un’emergenza medica durante un evento organizzato giovedì a Los Angeles”. In un post condiviso sui social media, un utente ha detto che la 34enne era la migliore amica di sua madre per oltre dieci anni e ha avuto una reazione allergica alle arachidi.

‘Si è sentita male ed ha chiesto di essere portata in ospedale, ma hanno detto che doveva scattare prima delle foto’

“Ha chiesto se c’erano arachidi nel cibo e tutti le hanno detto di no. Quando si è sentita subito male ha chiesto a qualcuno di portarla in ospedale, tutti hanno detto di no e di scattare prima delle foto. Così triste.” L’influencer era residente a Long Beach, in California, ed era un’appassionata della Disney, amante dei parchi a tema e degli oggetti da collezione. Il 27 novembre ha pubblicato una sua foto mentre partecipava alla proiezione di Oceania 2. Su TikTok era seguita da quasi 20mila follower.