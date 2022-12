Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono diventati genitori di Maria Vittoria: ‘Una bella pagnottella’ (VIDEO)

Dono speciale di Natale per un’amata coppia di Uomini e Donne. Fiocco rosa per Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi che sono diventati genitori di Maria Vittoria. A giugno la coppia aveva annunciato la lieta novella e poche settimane fa avevano svelato, con un post pubblicato su Instagram, il sesso della creatura che è venuta alla luce nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 dicembre.

Fiocco rosso per l’amata coppia nata a Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi ha assistito al parto

Ad annunciare la lieta notizia l’ex tronista del people show di Canale 5 che ha condiviso uno scatto del piedino della nascitura nella sua mano. “Benvenuta Maria Vittoria“. Subito dopo ha pubblicato uno scatto relativo alla reazione avuta dopo aver visto uscire la testa della piccola. “La mia faccia dopo aver visto uscire una parte di testa. Bianco e giramenti di testa”. A distanza di alcune ore dal parto Claudia Dionigi ha ringraziato i follower per l’affetto ricevuto in queste ore.

“Scusate la faccia, ma io mi devo ancora riprendere un pochino. Faccio questa Stories per ringraziarvi per tutti i messaggi che mi state inviando. Spero di riuscire prima o poi a rispondere a tutti. É andato tutto benissimo, non è stato facile. É stata tosta, ma la bambina Maria Vittoria sta benissimo ed ora sto aspettando che me la portano dal nido. É una bella pagnottella” – ha affermato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Claudia Dionigi su Stories: ‘É stata tosta ma Maria Vittoria sta benissimo’

“Vi prometto che appena starò meglio ci faremo una bella chiacchierata e vi racconterò tutto. Ho dormito praticamente un’ora, sono arrivata in camera alle 6:30 di questa mattina. Qui con me c’è la mia mamma che mi assiste”.