Luca Argentero lascia Doc: il dottor Andrea Fanti saluta Rai 1, ecco cosa cambierà dalla quinta stagione

Luca Argentero

La quarta stagione sarà l’ultima con l’attore protagonista, la conferma arriva dalla direttrice di Rai Fiction

Dopo quattro stagioni di successi e ascolti record, Luca Argentero è pronto a dire addio al personaggio che ha conquistato milioni di telespettatori. La prossima stagione di “Doc – Nelle tue mani”, in arrivo su Rai 1 nel mese di ottobre, sarà infatti l’ultima con l’attore nei panni del dottor Andrea Fanti.

La conferma è arrivata direttamente dalla direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, che ha ufficializzato quello che fino a poco tempo fa era soltanto un rumor, aprendo allo stesso tempo un nuovo capitolo per una delle fiction più amate della televisione italiana.

La conferma di Rai: “Luca Argentero si fermerà”

A mettere fine alle indiscrezioni è stata la stessa Maria Pia Ammirati in un’intervista rilasciata a La Stampa.

La direttrice di Rai Fiction ha spiegato che la quarta stagione rappresenterà l’ultimo capitolo di Luca Argentero nella serie, sottolineando come la scelta sia maturata d’intesa con l’attore.

Una decisione che chiude un ciclo iniziato nel 2020, quando Doc – Nelle tue mani debuttò conquistando il pubblico grazie alla storia del medico che, dopo aver perso la memoria degli ultimi dodici anni della sua vita, è costretto a ricostruire da zero il proprio percorso umano e professionale.

Perché Luca Argentero lascia Doc

Al momento l’attore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle ragioni dell’addio.

Secondo quanto emerso, la scelta sarebbe legata alla volontà di concludere il percorso del personaggio senza rischiare di ripeterne le dinamiche narrative dopo quattro stagioni di grande successo.

C’è poi anche un aspetto professionale. Negli ultimi anni Luca Argentero è diventato uno degli attori più richiesti del panorama televisivo italiano e una produzione come Doc richiede mesi di riprese ogni anno.

Lasciare la fiction potrebbe quindi consentirgli di dedicarsi a nuovi progetti tra cinema, serie televisive e piattaforme streaming.

Doc continuerà anche senza Andrea Fanti

L’uscita di scena del protagonista, però, non coinciderà con la fine della fiction.

La Rai ha già confermato di essere al lavoro sulla quinta stagione, che porterà un importante rinnovamento nella struttura della serie.

L’idea è quella di costruire un vero e proprio passaggio di testimone, introducendo un nuovo protagonista destinato a raccogliere l’eredità del dottor Andrea Fanti.

Secondo le anticipazioni fornite da Rai Fiction, la nuova fase della serie non manterrà soltanto l’impianto medical drama che l’ha resa celebre, ma punterà anche su una marcata componente investigativa, con una linea narrativa crime destinata ad affiancare le vicende ospedaliere.

L’ultima stagione arriverà in autunno

I nuovi episodi sarebbero dovuti arrivare inizialmente nel mese di settembre, ma la programmazione è stata successivamente rinviata.

L’appuntamento con la quarta stagione è ora previsto a ottobre su Rai 1, mentre in queste settimane la rete ammiraglia continua a proporre le repliche della terza stagione.

Per milioni di telespettatori sarà l’ultima occasione per vedere Andrea Fanti al centro delle vicende del Policlinico Ambrosiano, prima del cambiamento che accompagnerà la fiction verso una nuova fase.

Una delle fiction simbolo della Rai

Dal debutto nel 2020, Doc – Nelle tue mani è diventata una delle produzioni di maggiore successo della Rai.

Ispirata alla vera storia dell’ex primario Pierdante Piccioni, la fiction ha saputo conquistare il pubblico grazie al mix tra casi clinici, vicende personali e rapporti umani, trasformando il personaggio interpretato da Luca Argentero in uno dei medici più amati della televisione italiana.

L’addio dell’attore rappresenta quindi una svolta importante, ma la Rai sembra intenzionata a puntare ancora sul marchio Doc, cercando di rinnovarlo senza rinunciare a una delle sue produzioni di punta.