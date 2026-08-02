Al Bano bloccato sul volo Ryanair: i passeggeri gli chiedono di cantare con il megafono, la sua risposta spiazza tutti

Al Bano protagonista di un simpatico siparietto in areoporto

Il cantante era diretto a Brindisi per l’inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo quando il volo da Venezia è rimasto fermo per oltre un’ora e mezza

Un semplice ritardo aereo si è trasformato in un episodio curioso grazie alla presenza di un passeggero d’eccezione. Sul volo Ryanair Venezia-Brindisi, rimasto fermo sulla pista per circa un’ora e mezza a causa di un guasto tecnico, c’era anche Al Bano Carrisi. E quando l’equipaggio ha iniziato a utilizzare un piccolo megafono per comunicare con i passeggeri, qualcuno ha lanciato una proposta destinata a strappare più di un sorriso: affidare proprio ad Al Bano quel megafono per un concerto improvvisato.

L’idea ha divertito i presenti, ma il cantante ha preferito rinunciare. La voce, del resto, doveva essere risparmiata per un appuntamento ben più importante.

Il guasto che ha fatto slittare la partenza

Il volo Ryanair sarebbe dovuto decollare dall’aeroporto Marco Polo di Venezia alle 10 del mattino con destinazione Brindisi.

Un malfunzionamento del sistema interno di comunicazione dell’aereo ha però impedito la partenza nei tempi previsti, costringendo passeggeri ed equipaggio ad attendere circa un’ora e mezza prima del decollo.

Secondo quanto emerso, il problema non ha mai rappresentato un rischio per la sicurezza del volo, ma ha reso inutilizzabile l’impianto attraverso il quale normalmente vengono diffuse le comunicazioni ai passeggeri.

L’equipaggio si arrangia con un megafono

Per continuare a fornire tutte le informazioni necessarie durante l’attesa, il personale di bordo ha trovato una soluzione tanto semplice quanto insolita.

Gli assistenti di volo hanno infatti utilizzato un piccolo megafono presente tra le dotazioni dell’aereo, riuscendo così a comunicare con i passeggeri nonostante il guasto tecnico.

La scena ha inevitabilmente attirato l’attenzione dei viaggiatori, trasformando una lunga attesa in un momento di leggerezza.

La richiesta ad Al Bano che fa sorridere tutto l’aereo

A rendere ancora più particolare quel viaggio è stata la presenza di Al Bano, diretto in Puglia per esibirsi alla cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo.

Vedendo il megafono utilizzato dall’equipaggio, alcuni passeggeri hanno iniziato a scherzare chiedendo al cantante di usarlo per regalare ai presenti una breve esibizione durante l’attesa.

La proposta ha divertito tutti, ma l’artista ha preferito non improvvisare alcun concerto.

La priorità era arrivare a Brindisi con la voce nelle migliori condizioni possibili in vista dell’esibizione prevista poche ore dopo.

Destinazione Giochi del Mediterraneo

Il cantante era infatti atteso sul palco della cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, uno degli eventi sportivi più importanti dell’area mediterranea.

Proprio per questo ha scelto di non concedersi fuori programma, limitandosi ad affrontare con pazienza il ritardo insieme agli altri passeggeri.

Alla fine il problema tecnico è stato risolto e l’aereo è decollato regolarmente verso Brindisi.

Un inconveniente che, grazie all’ironia dei viaggiatori e alla presenza di uno dei cantanti più amati della musica italiana, si è trasformato in un episodio destinato a essere ricordato da chi era a bordo.