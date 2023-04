Luca Onestini balla con Ivana Mrazova, fan in visibilio: la reazione di Nicole Murgia (VIDEO)

Sia lui che il fratello si divertono ad improvvisare balletti e coreografie su Instagram e TikTok. Questa volta la performance di Luca Onestini ha infiammato il web e non solo per l’esibizione. A mandare in visibilio i follower del bolognese la partner di performance.

Luca Onestini balla con Ivana Mrazova davanti al Duomo: ‘Non è stato facile ma l’ho convinta’

Al suo fianco, infatti, c’era l’ex fidanzata Ivana Mrazova con la quale c’era stato un riavvicinamento durante la permanenza della modella nella casa del GF Vip. Rivederli insieme ballare davanti al Duomo di Milano ha acceso la fantasia dei fan della coppia che non hanno smesso di sperare in un ritorno di fiamma.

“Non è stato facile ma alla fine l’ho convinta” – la didascalia che ha condiviso Onestini insieme al filmato che ha incassato i consensi di alcuni compagni di avventura del reality oltre che diversi personaggi del mondo dello spettacolo. “Vi amo” – ha scritto Micol Incorvaia.

Micol Incorvaia: ‘Vi amo’, i cuori di Nicole Murgia

Pioggia di cuoricini da Nicole Murgia che nei giorni scorsi si era resa protagonista di alcune performance con Luca Onestini che avevano fatto pensare ad un avvicinamento sentimentale. In realtà sembra che nel cuore dell’ex tronista di Uomini e Donne ci sia ancora Ivana Mrazova. Una storia d’amore nata nel 2017 nella casa del GF Vip e che potrebbe essersi riaccesa, a distanza di 5 anni, nella casa più spiata degli italiani. Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano.