Luca Onestini fa un riferimento all’alluvione in Emilia Romagna, finisce nella bufera e prende una decisone

Nella bufera per una Stories pubblicata in relazione ad una nota piattaforma che si occupa di aste online per aver fatto riferimento all’ondata di maltempo che ha colpito l‘Emilia Romagna.

Luca Onestini è finito in tendenza con tanti utenti che hanno manifestato la propria indignazione per quanto detto dall’ex gieffino che ha realizzato un nuovo video per aggiustare il tiro. Cosa ha detto il bolognese nella Stories relativa a Bidoo?

La Stories della discordia su Bidoo: ‘Se le strade sono chiuse ne approfitto per giocare’

“Questo tempo continua a farci penare però l’importante è trovare un senso alle cose che troppo senso non hanno. Cercare di rendere produttivo ogni secondo e quindi se le strade sono chiuse ed uscire di casa non è possibile ne approfitto per giocare un po’ su Bidoo” – ha affermato per poi stuzzicare i propri follower ricordando i prodotti che era riuscito ad acquistare all’asta a prezzi super scontati. “Anche adesso sto cercando di vincere due prodotti super interessanti”.

La Stories di Luca Onestini è stata subito cerchiata in rossa dagli utenti per il riferimento indiretto con l’alluvione che ha colpito l‘Emilia Romagna ed ha provocato 14 morti. In un successivo filmato ha condiviso un video in cui ha annunciato che la data di una sua serata rinviata dal 19 maggio al 2 giugno.

"Se le strade sono chiuse e uscire di casa non è possibile, ne approfitto e gioco un po' su bido"



Luca Onestini annulla la serata per l’alluvione in Emilia Romagna: ‘In questo momento c’è solo voglia di aiutarsi’

“Piano piano si sta tornando alla normalità. Le strade sono tornate percorribili, si torna ad uscire anche in bici. Un passettino alla volta si spera di sistemare un po’ tutto, ovviamente ci sono zone più colpite ed è per questo che abbiamo deciso di rinviare la data di questa sera. Vado a suonare, c’è un clima di festa ma non è questo il momento. Non c’è voglia di ridere e ballare ma solo di aiutarsi. Forza Emilia Romagna“.