Luciana Littizzetto, la lettera alla Rai: ‘Non abbiamo superato la crisi del 7° governo’, stoccata a Salvini

Si è chiusa l’esperienza di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto a la Rai con la puntata del 28 maggio di Che tempo che fa che dal prossimo autunno traslocherà su Discovery – canale Nove.

Luciana Littizzetto scrive una lettera alla Rai in occasione dell’ultima puntata di Che tempo che fa

Nel suo ultimo monologo sulla tv di Stato la comica ha scritto una lettera di ringraziamento alla Rai in cui non sono mancate stoccate alla politica. “Cara Rai C’è posta per te… Regina del tubo catodico ora dominatrice degli schermi piatti e delle piattaforme digitali, tu che sei partita con un canale e adesso ne hai più di Venezia.

Tu che hai il Tg1, Tg2 e per ora ancora il Tg3. Tu che non hai più le annunciatrici e neanche più la Annunziata. Tu che hai Sanremo e Sangiuliano, tu che ci fai ballare con le stelle e credere che sia sempre Mezzogiorno… eccoci arrivati alla fine della nostra relazione. Non abbiamo superato la crisi del settimo governo, pensare che quando sono arrivata sono la desta al governo. Peccato andare via ora che in guardiola hanno imparato a scrivere il mio cognome”.

‘Abbiamo resistito grazie ai nostri telespettatori ed all’impegno e non ad altro e lo dico a muso duro’

Luciana Littizzetto ha ricordato i frequenti spostamenti di canale “da Rai 1 a Rai 2 quando pestavamo qualche merdone ma abbiamo resistito grazie ai nostri telespettatori ed al nostro impegno ma non grazie ad altro e lo dico a muso duro e con orgoglio. La Rai non è la parte politica che governa ma sei Pippo Baudo, Mike Buongiorno, il Quartetto Cetra, Renzo Arbore, Mina, Enzo, Biagio, Corrado, Enzo Tortora, Franca Valeri, Luttazzi, Bice Valori, Walter Chiari e la mia amata Raffaella”. – ha ricordato l’artista.

Stoccata a Salvini: ‘Spero di ritrovare un’Italia dove che chi fa il ministro non ha paura dei saltimbanco, bello ciao’

“Ora dovrò portarmi a Fabio Fazio in questa prova del Nove. L’unico conduttore che gli danno addosso sia se fa pessimi risultati che ottimi. Cara Rai restiamo amici, magari ci ritroveremo in un’Italia più diversa… Un’Italia dove chi fa il ministro non ha paura di chi fa il saltimbanco”. Luciana Littizzetto ha chiuso con post scriptum con chiaro riferimento a Matteo Salvini. “Bello ciao”,