Luciana Littizzetto raddoppia, sarà in giuria a Tu si que vales dopo l’addio di un giudice

Non solo Discovery con la nuova edizione di Che tempo che fa, che dal prossimo autunno andrà sul Nove, ma anche un altro programma per Luciana Littizzetto su Mediaset. L’artista entrerà a far parte del cast di Tu si que vales.

Tu si que vales, dopo Belen Rodriguez lascia il talent anche Teo Mammucari

Giuseppe Candela di Dagospia ha anticipato la svolta nel talent di Canale 5 che da quest’anno non vedrà più alla conduzione Belen Rodriguez che dopo nove edizioni ha lasciato la trasmissione televisiva. Luciana Littizzetto entrerà a far parte della giuria al posto di Teo Mammucari che, come la show girl argentina, ha deciso di abbandonare Tale quale e show. Gli altri tre giudici saranno i confermati Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti con Sabrina Ferilli alla giuria popolare.

Luciana Littizzetto il sabato su Canale 5 e la domenica sul Nove con Che tempo che fa

La fine dell’esperienza in Rai apre nuovi scenari per Luciana Littizzetto che sarà protagonista del week end con Tu si que vales al sabato su Canale 5 e Che tempo che fa la domenica sul Nove. Tra la torinese e Maria De Filippi c’è sempre stato un grande feeling con la comica che ha spesso partecipato come ospite a C’è posta per te.