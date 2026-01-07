‘Perché vivete? Bruciate vive’: a chi era rivolta la frase choc della madre di Greta Rossetti che fa pensare a Crans

Greta Rossetti con la madre, Marcella Bonifacio

La frase choc durante la diretta social

Nei giorni di lutto e dei funerali delle sei vittime italiane della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, Marcella Bonifacio, madre di Greta Rossetti, è finita al centro delle polemiche social per una frase pronunciata durante una diretta con la figlia e Perla Vatiero, ex vincitrice del Grande Fratello.

Secondo quanto riportato dai media e diffuso su X, la Bonifacio ha risposto a commenti negativi di utenti social con queste parole:

“Ma perché vivete? Perché non eravate voi al posto di quei ragazzini, bruciate vive? Streghe”.

Il riferimento, benché non esplicitato, appare chiaro: la tragedia di Crans-Montana, nella quale 40 ragazzi persero la vita e oltre 100 rimasero feriti a causa di un incendio divampato all’interno di un locale mentre festeggiavano l’arrivo del nuovo anno.

Il video e la reazione dei social

Il video della diretta, decontestualizzato e condiviso da account come @precipitevolissimevolmente su X, mostra Greta Rossetti sorridere e Perla Vatiero coprirsi la bocca mentre Marcella Bonifacio pronuncia la frase. La diffusione immediata del filmato ha generato commenti di biasimo e incredulità, con utenti che hanno definito le parole della donna “schifose” e inaccettabili.

La vicenda ha rapidamente fatto il giro dei social, diventando virale, e ha acceso il dibattito sull’uso del linguaggio da parte di personaggi pubblici e genitori di influencer in momenti di grande sensibilità collettiva.

La story di chiarimento: “Le mie bambine non si toccano”

Nella giornata del 7 gennaio, Marcella Bonifacio ha pubblicato una story su Instagram in cui ha precisato il proprio intento, ribadendo la volontà di difendere la figlia Greta e l’amica Perla Vatiero:

“Volevo dire una cosa a quelle quattro streghe che ieri erano in live: le mie bambine non si toccano. Farò un giochino con voi: non vi bloccherò”.

Il riferimento è chiaramente alla diretta della sera precedente e ai commenti negativi ricevuti dalle ragazze. Tuttavia, l’accostamento alla tragedia di Crans-Montana ha ulteriormente alimentato polemiche e indignazione sui social network.

Greta Rossetti e Perla Vatiero: contesto della diretta

Greta Rossetti è nota come influencer e personaggio televisivo, con partecipazioni a programmi come Temptation Island (2023) e il Grande Fratello. Perla Vatiero è anch’essa ex vincitrice del Grande Fratello. Durante la diretta, entrambe erano presenti con la madre di Greta, che ha pronunciato le parole oggetto di polemica.

La vicenda evidenzia come anche commenti brevi, ma intensi e riferiti a tragedie reali, possano generare forte viralità e critiche immediate, soprattutto quando coinvolgono figure con un seguito significativo sui social.

Reazioni e polemiche sui social

Il post e il video condivisi su X hanno generato numerosi commenti critici. Gli utenti si sono detti increduli e contrariati per la scelta di fare riferimento a una tragedia nazionale in risposta a critiche personali.

Al momento non risultano chiarimenti ufficiali ulteriori da parte della diretta interessata. La vicenda resta un esempio di come le parole di genitori o personaggi pubblici possano avere effetti amplificati sui social media.