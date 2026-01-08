Notizie Audaci

‘Fu sospesa dalla Rai’, Valeria Marini replica ad Antonella Elia: lo scontro che infiamma la tv

Pubblicato: 8 Gen, 2026 - ore: 17:02
Perché è riesploso lo scontro tra Valeria Marini e Antonella Elia

Il gelo tra Valeria Marini e Antonella Elia non si è mai sciolto davvero. Ora, però, è tornato a trasformarsi in un vero e proprio caso mediatico. Tutto nasce dalle recenti dichiarazioni di Antonella Elia, ospite del programma BellaMà, dove ha ribadito senza filtri di non sopportare la showgirl sarda, utilizzando espressioni durissime che hanno immediatamente fatto discutere.

Parole che non sono passate inosservate e che hanno spinto Valeria Marini a rompere il silenzio, scegliendo una risposta indiretta ma carica di significato.

Le parole di Antonella Elia a BellaMà

Nel salotto televisivo di Pierluigi Diaco, Antonella Elia ha raccontato di aver rifiutato in passato un ruolo fisso nel programma proprio per la presenza di Valeria Marini. Un’affermazione che ha sorpreso il pubblico e acceso nuovamente i riflettori su una rivalità nata anni fa.

Nonostante il tentativo del conduttore di smorzare i toni e difendere il percorso professionale della Marini, Elia ha insistito, lasciandosi andare a giudizi personali molto severi. Secondo la sua versione, oggi la “showgirl stellare” sarebbe rimasta principalmente confinata ai social, dopo l’uscita dalla trasmissione.

La prima replica social: “I miei valori volano alto”

A distanza di poche ore, Valeria Marini ha affidato la sua reazione a Instagram, pubblicando una frase breve ma eloquente:
«I miei valori volano alto».

Un messaggio sibillino, interpretato da molti come una risposta elegante ma tagliente alle accuse ricevute. Tuttavia, quello che sembrava un chiarimento indiretto si è presto trasformato in qualcosa di più esplosivo.

Il colpo di scena: il riferimento a Citofonare Rai2

Nelle ultime ore, la Marini ha alzato il livello dello scontro ricondividendo nelle sue storie un video di una passata ospitata a Citofonare Rai2. A corredo delle immagini, una didascalia che ha immediatamente fatto rumore.

La showgirl ha ricordato un episodio risalente a gennaio dell’anno scorso, sostenendo che Antonella Elia sarebbe stata sospesa dalla rete dopo una presunta aggressione ai danni di un membro della troupe. Un’accusa pesante, rilanciata pubblicamente, che ha riacceso una polemica mai davvero sopita.

Un’antipatia che arriva dal Grande Fratello Vip

Chi segue il gossip televisivo sa che la tensione tra le due affonda le radici nel Grande Fratello Vip, dove frecciate, incomprensioni e scontri verbali avevano già segnato il rapporto. Da allora, il clima non si è mai disteso del tutto, riaffiorando ciclicamente tra dichiarazioni, ospitate televisive e stoccate social.

Cosa succederà ora

Al momento Antonella Elia non ha replicato alle ultime dichiarazioni di Valeria Marini. Resta da capire se sceglierà di rispondere pubblicamente o se preferirà il silenzio. Una cosa è certa: lo scontro tra due volti storici della televisione italiana è tornato al centro dell’attenzione e promette nuovi sviluppi.

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

