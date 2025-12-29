Malgioglio irrompe a La Ruota della Fortuna e ‘striglia’ Samira Lui: il siparietto esilarante (VIDEO)

Cristiano Malgioglio con Samira Lui a La Ruota della Fortuna

Un ingresso da showman: Malgioglio conquista il palco

La puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda domenica 28 dicembre ha regalato uno dei momenti più commentati della stagione. Ospite a sorpresa Cristiano Malgioglio, che ha fatto il suo ingresso in studio tra applausi, musica e un pizzico di teatralità, confermando ancora una volta il suo talento naturale per lo spettacolo.

Scendendo la celebre scalinata dello studio, l’artista ha rischiato persino di inciampare, trasformando l’imprevisto in un momento di puro intrattenimento. Subito dopo, ha raggiunto Gerry Scotti per presentare il suo nuovo singolo Chi lo sa, accolto con entusiasmo dal pubblico.

“Guardo sempre la trasmissione, è il mio relax”

Tra una battuta e l’altra, Malgioglio ha confessato di essere un telespettatore affezionato del programma:

«La sera mi rilasso guardando La Ruota della Fortuna. È il mio momento di pace», ha raccontato al conduttore, ringraziandolo per averlo voluto in studio.

Il clima è rimasto leggero e complice, con Scotti che ha lasciato ampio spazio all’estro dell’ospite, consapevole che da lì a poco sarebbe arrivato il momento più commentato della serata.

La “lezione” a Samira Lui e il siparietto virale

A rubare la scena è stato l’incontro tra Malgioglio e Samira Lui. Avvicinatosi al tabellone del gioco, il cantautore ha iniziato a spiegare — a modo suo — come andrebbero “accarezzate” le caselle durante la rotazione.

«Non così, devi farlo con sensualità, come se stessi accarezzando qualcosa di prezioso» – ha detto, tra le risate del pubblico e l’imbarazzo divertito della co-conduttrice. Gerry Scotti ha provato a smorzare: «Se lo fai così, finiamo domani mattina», ma Malgioglio non si è fermato, regalando uno dei momenti più iconici della puntata.

Malgioglio a La ruota della fortuna è diventato davvero IL programma della televisione italiana cosa hai creato Samira



pic.twitter.com/7lg1BbY3u6 — poliedrico (@salvatrash1) December 28, 2025

Una presenza che accende lo studio

Il siparietto ha confermato ancora una volta il carisma televisivo di Malgioglio, capace di trasformare una semplice ospitata in uno sketch virale. Tra ironia, autoironia e quel gusto per l’eccesso che lo contraddistingue, l’artista ha dimostrato perché continua a essere uno dei personaggi più riconoscibili e amati del piccolo schermo.

La puntata, già seguita con interesse, ha così guadagnato un ulteriore picco di attenzione, tra clip ricondivise sui social e commenti entusiasti degli spettatori.