Mara Venier va al raddoppio la domenica, il gesto social di Corsi: la strana storia dietro le quinte Rai

Domenica sarà sempre più “a tutta Mara”. Non è solo un gioco di parole: Mara Venier si prepara a una stagione autunnale da doppietta. Confermata (anche se manca ancora la firma, che dovrebbe essere solo una formalità) al timone di Domenica In, la conduttrice sbarcherà anche su Nove, come opinionista fissa al tavolo di Che Tempo Che Fa accanto a Fabio Fazio. La Rai, infatti, avrebbe già concesso 15 liberatorie per altrettante puntate.

Una presenza massiccia, che consolida il ruolo della Venier come volto iconico del weekend televisivo. Ma se per lei si aprono nuove porte, per altri si chiudono bruscamente.

Gabriele Corsi, l’entourage: ‘Il cachet non c’entra, progetto modificato’

Gabriele Corsi, inizialmente annunciato alla presentazione dei palinsesti Rai, non sarà nel cast di Domenica In. La sua uscita di scena ha generato polemiche e ipotesi. Il suo entourage ha spiegato che “il progetto artistico proposto inizialmente è stato completamente modificato”, e che la decisione di rinunciare non ha nulla a che vedere con il cachet, smentendo così una delle ricostruzioni delle ultime ore.

Il follow su Instagram

A far rumore però è stato soprattutto un dettaglio social: Corsi ha smesso di seguire Mara Venier su Instagram. Un gesto che molti utenti hanno letto come tutt’altro che “di comune accordo”. “Ha talmente rinunciato serenamente che ha tolto il follow alla Venier”, ha ironizzato qualcuno. Mara, per inciso, non lo ha mai seguito.

La sensazione è che, ancora una volta, Venier resterà sola al timone, forse per scelta. Lo stesso destino toccherà a Paola Perego, che condurrà da sola “Citofonare Rai2” da gennaio, dopo l’uscita di scena di Simona Ventura, passata a Mediaset in esclusiva per il Grande Fratello.

Chi invece sembra aver trovato la quadra è Antonella Clerici: confermata alla guida di “È sempre mezzogiorno” e “The Voice”, potrebbe mantenere anche lo slot del venerdì sera con “The Voice Kids”, evitando lo scontro diretto con Maria De Filippi il sabato.