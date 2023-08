Mara Venier, il retroscena su Domenica In: ‘Umiliata per questioni di età’

Una lunga intervista durante Gli incontri del Principe – un ciclo di conversazioni all’hotel Principe di Piemonte di Viareggio – è stata quella rilasciata dalla conduttrice televisiva Mara Venier. Nella circostanza, nel parlare della sua vita professionale e di quella privata, ha anche piazzato una stoccata a chi l’aveva messa da parte per motivi di età.

In modo particolare Mara Venier ha parlato della voglia di riscatto nata in seguito all’umiliazione subita quando è stata allontanata da Domenica In per questioni anagrafiche. La conduttrice ha raccontato di essere stata richiamata cinque anni fa perché “Domenica In traballava”. E lei ha accettato perché, ha poi aggiunto, in questo modo si è tolta dei “sassolini dalle scarpe“.



La conduttrice ha colto l’occasione per sottolineare il fatto che non è giusto che una persona solamente perché abbia raggiunto l’età di 60 anni venga fatta fuori. “Mi richiamarono, se mi dicono ‘devi tornare’ io torno perché sono stata umiliata e voglio riscattarmi, se ci riesco. Così è stato”.

A proposito della sua vita privata Mara Venier ha colto l’occasione per ricordare di quando era fidanzata con Jerry Calà.E lui non l’ha voluta sul set di Sapore di Mare perché, stando a quanto raccontato dalla conduttrice, doveva corteggiare tutte le attrici.

Mentre invece a proposito di Renzo Arbore ha rivelato che proprio la sua assenza è stata per lei l’occasione per iniziare a fare televisione. Ha infatti raccontato di avere iniziato per combattere la noia.