‘Re Carlo III è morto’, poi la smentita: errore tecnico attiva per sbaglio il protocollo della morte del sovrano

Re Carlo

Annuncio choc in diretta nel Regno Unito, ma il monarca era in visita in Irlanda del Nord: la storica Radio Caroline costretta a scusarsi pubblicamente

Per alcuni minuti nel Regno Unito si è diffusa una notizia capace di gelare ascoltatori e addetti ai lavori. Un annuncio che nessuno avrebbe voluto sentire e che, per fortuna, si è rivelato falso.

«È morto Re Carlo III».

A diffondere per errore il messaggio è stata la storica emittente britannica Radio Caroline, che martedì pomeriggio ha attivato involontariamente la cosiddetta procedura Monarca, il protocollo che le radio del Regno Unito mantengono pronto per comunicare ufficialmente l’eventuale morte del sovrano.

Questa volta però non c’era alcuna emergenza.

Il protocollo scattato per errore e il silenzio che ha alimentato il caos

Secondo quanto spiegato dall’emittente, tutto sarebbe stato provocato da un problema tecnico nei sistemi informatici dello studio principale.

Dopo l’attivazione del messaggio preregistrato, la radio avrebbe seguito automaticamente anche una parte delle procedure previste per il lutto istituzionale, compreso il momentaneo silenzio delle trasmissioni.

A chiarire l’accaduto è stato il direttore dell’emittente, Peter Moore, che ha spiegato sui social:

«La procedura Monarca, che tutte le emittenti radiofoniche britanniche tengono pronta nella speranza di non doverla mai utilizzare, è stata attivata per sbaglio martedì pomeriggio».

Lo stesso Moore ha attribuito l’accaduto a un malfunzionamento del computer nello studio principale.

Subito dopo è arrivata la correzione in diretta e una nuova comunicazione pubblica con le scuse rivolte sia agli ascoltatori sia alla famiglia reale.

Carlo III era in Irlanda del Nord e stava bene

Mentre la falsa notizia iniziava a circolare, Carlo III si trovava regolarmente impegnato in visita ufficiale in Irlanda del Nord insieme alla regina Camilla.

Nessun problema di salute e nessun allarme.

L’episodio però ha riportato l’attenzione su quanto siano strutturati i protocolli britannici legati alla monarchia e su quanto un errore tecnico possa generare rapidamente confusione quando coinvolge comunicazioni di questo livello.

La radio che sfidò la BBC e il clamoroso errore

Fondata nel 1964, Radio Caroline è una delle emittenti più celebri della storia britannica.

Nata per rompere il monopolio delle trasmissioni della BBC, è diventata negli anni un simbolo della radio indipendente nel Paese.

Questa volta però è finita al centro delle cronache per una vicenda molto diversa.

Un errore di pochi minuti che ha fatto circolare una delle notizie più delicate che possano riguardare il Regno Unito.

E che si è conclusa con un sospiro di sollievo.