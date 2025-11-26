Uomini e Donne anticipazioni: Gemma bacia Antonio, caos tra Sara, Jakub e Cristiana

Gemma Galgani

Uomini e Donne, registrazione 26 novembre

Come riportato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, il 25 novembre sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Una giornata intensa, tra baci, lacrime e scontri.

Gemma bacia Antonio e chiude con Roberto

Protagonista immancabile, Gemma Galgani ha vissuto un momento sorprendente in studio con il bacio a stampo con Antonio. Una svolta che ha portato la dama torinese a chiudere la conoscenza con Roberto.

Marina lascia lo studio in lacrime

Clima teso quando Marina è uscita piangendo, frustrata per aver difeso a lungo Marcello e per essere stata attaccata dal parterre. È poi rientrata dichiarando di voler continuare a conoscerlo.

Sabrina chiude con un cavaliere, Mario punge Barbara

Per Sabrina Zago, arriva l’eliminazione di uno dei due cavalieri:

fuori Carlo ,

, avanti con l’altro Carlo.

Mario Lenti attacca invece Barbara De Santi per aver interrotto la loro conoscenza, sostenendo che sia stata influenzata dallo studio.

Sara, Marco, Jakub e un nuovo arrivo: clima da triangolo (quasi quadrilatero)

La registrazione riparte da Sara Gaudenzi, che ha trovato un equilibrio con Marco Veneselli, ma è uscita anche con un nuovo corteggiatore: Raien.

Il gesto ha infastidito Jakub, che ha borbottato e discusso in studio. Sara ha promesso chiarimenti e probabilmente lo porterà in esterna.

A complicare tutto, interviene Cristiana, che dice la sua su Jakub e scatena un nuovo scontro in studio.

Cristiana bacia Ernesto, scontro con Federico

La tronista Cristiana Anania ha portato in esterna Ernesto Passaro e tra i due è scattato un bacio appassionato.

Un momento che ha irritato Federico Cotugno, dando vita a un acceso botta e risposta tra i due corteggiatori.