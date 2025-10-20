Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si separano dopo cinque anni: cosa è successo

Maria Elena Boschi Giulio Berruti

La fine di un amore tra politica e spettacolo

La storia d’amore tra Maria Elena Boschi, 44 anni, e Giulio Berruti, 41, è ufficialmente giunta al termine. Dopo cinque anni di fidanzamento, l’ex ministra e deputata di Italia Viva avrebbe deciso di chiudere il rapporto con l’attore e medico romano, attualmente impegnato a tempo pieno nel suo studio di chirurgia estetica. La notizia è stata lanciata da Dagospia e successivamente confermata dal Corriere della Sera tramite fonti vicine all’ex coppia.

Negli ultimi mesi, dopo numerosi servizi fotografici e apparizioni pubbliche insieme, le manifestazioni d’affetto e le uscite di Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si erano notevolmente diradate. Questo ha alimentato voci di crisi fino alla conferma della separazione.

I sacrifici della vita pubblica e l’impatto sulla sfera privata

In passato, Maria Elena Boschi aveva raccontato come la politica avesse inciso profondamente sulla sua vita privata. In un’intervista rilasciata al settimanale «7», spiegava che durante il governo era costantemente protetta da un alto livello di sicurezza, impossibilitata persino a essere avvicinata dai coetanei. “A 32 anni ero protetta, anche in ascensore non ero mai sola”, aveva dichiarato, sottolineando come questo avesse influito sulla possibilità di instaurare relazioni affettive.

La deputata aveva anche confidato il suo desiderio di maternità, senza viverlo come un dolore: “Mi sono sempre vista mamma e spero che succeda, ma non è una cosa che vivo con dolore. È la conseguenza delle scelte che ho fatto.”

Il racconto dell’incontro con Giulio Berruti

Boschi aveva inoltre raccontato l’inizio del rapporto con Berruti: “Ci siamo incontrati quasi dieci anni fa all’Auditorium di Roma. Uno sguardo, e scattò la scintilla. Ma ero circondata dalla sicurezza. Ci rivedemmo ai giardini del Quirinale, lui mi chiese il numero di telefono, ma non glielo diedi. Il giorno dopo mi mandò a Palazzo Chigi un mazzo di fiori con il suo numero di telefono.”

Nonostante la distanza e gli impegni, la coppia era riuscita a mantenere un legame solido, culminato in cinque anni di relazione ufficiale.

Dal sogno di diventare genitori alla rottura

Lo scorso marzo, Berruti aveva partecipato al reality show «Pechino Express», dichiarando pubblicamente il suo affetto per Boschi: “Maria Elena è una persona straordinaria, di cui ho una immensa stima. Mi supporta sempre, anche quando non sapevo quando sarei tornato. Lei è un grande dono che mi ha fatto la vita. Siamo molto legati.” Insieme avevano parlato anche del desiderio di diventare genitori.

La separazione, giunta a sorpresa per molti, soprattutto dopo che solo pochi mesi fa la coppia appariva ancora unita in pubblico, ha già scatenato commenti sui social, tra chi ricorda i momenti più romantici e chi comprende la scelta di dare priorità ad altri aspetti della vita.

La vita dopo la separazione

Berruti continuerà a concentrarsi sulla sua carriera medica e sullo studio di chirurgia estetica, mentre Boschi, tra impegni parlamentari e progetti personali, affronterà la nuova fase della sua vita privata. Entrambi, pur separati, mantengono una stima reciproca e la consapevolezza dei sacrifici richiesti dai rispettivi percorsi professionali.

L’addio arriva in un momento in cui i protagonisti della politica e dello spettacolo italiani sembrano sempre più sotto l’occhio del pubblico, e la gestione della sfera privata diventa una questione delicata e osservata con attenzione.