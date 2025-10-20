Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si separano dopo cinque anni: cosa è successo

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 20 Ott, 2025 - ore: 17:35 #Giulio Berruti, #gossip, #Maria Elena Boschi
Maria Elena Boschi Giulio BerrutiMaria Elena Boschi Giulio Berruti

La fine di un amore tra politica e spettacolo

La storia d’amore tra Maria Elena Boschi, 44 anni, e Giulio Berruti, 41, è ufficialmente giunta al termine. Dopo cinque anni di fidanzamento, l’ex ministra e deputata di Italia Viva avrebbe deciso di chiudere il rapporto con l’attore e medico romano, attualmente impegnato a tempo pieno nel suo studio di chirurgia estetica. La notizia è stata lanciata da Dagospia e successivamente confermata dal Corriere della Sera tramite fonti vicine all’ex coppia.

Negli ultimi mesi, dopo numerosi servizi fotografici e apparizioni pubbliche insieme, le manifestazioni d’affetto e le uscite di Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si erano notevolmente diradate. Questo ha alimentato voci di crisi fino alla conferma della separazione.

I sacrifici della vita pubblica e l’impatto sulla sfera privata

In passato, Maria Elena Boschi aveva raccontato come la politica avesse inciso profondamente sulla sua vita privata. In un’intervista rilasciata al settimanale «7», spiegava che durante il governo era costantemente protetta da un alto livello di sicurezza, impossibilitata persino a essere avvicinata dai coetanei. “A 32 anni ero protetta, anche in ascensore non ero mai sola”, aveva dichiarato, sottolineando come questo avesse influito sulla possibilità di instaurare relazioni affettive.

La deputata aveva anche confidato il suo desiderio di maternità, senza viverlo come un dolore: “Mi sono sempre vista mamma e spero che succeda, ma non è una cosa che vivo con dolore. È la conseguenza delle scelte che ho fatto.”

Il racconto dell’incontro con Giulio Berruti

Boschi aveva inoltre raccontato l’inizio del rapporto con Berruti: “Ci siamo incontrati quasi dieci anni fa all’Auditorium di Roma. Uno sguardo, e scattò la scintilla. Ma ero circondata dalla sicurezza. Ci rivedemmo ai giardini del Quirinale, lui mi chiese il numero di telefono, ma non glielo diedi. Il giorno dopo mi mandò a Palazzo Chigi un mazzo di fiori con il suo numero di telefono.”

Nonostante la distanza e gli impegni, la coppia era riuscita a mantenere un legame solido, culminato in cinque anni di relazione ufficiale.

Dal sogno di diventare genitori alla rottura

Lo scorso marzo, Berruti aveva partecipato al reality show «Pechino Express», dichiarando pubblicamente il suo affetto per Boschi: “Maria Elena è una persona straordinaria, di cui ho una immensa stima. Mi supporta sempre, anche quando non sapevo quando sarei tornato. Lei è un grande dono che mi ha fatto la vita. Siamo molto legati.” Insieme avevano parlato anche del desiderio di diventare genitori.

La separazione, giunta a sorpresa per molti, soprattutto dopo che solo pochi mesi fa la coppia appariva ancora unita in pubblico, ha già scatenato commenti sui social, tra chi ricorda i momenti più romantici e chi comprende la scelta di dare priorità ad altri aspetti della vita.

La vita dopo la separazione

Berruti continuerà a concentrarsi sulla sua carriera medica e sullo studio di chirurgia estetica, mentre Boschi, tra impegni parlamentari e progetti personali, affronterà la nuova fase della sua vita privata. Entrambi, pur separati, mantengono una stima reciproca e la consapevolezza dei sacrifici richiesti dai rispettivi percorsi professionali.

L’addio arriva in un momento in cui i protagonisti della politica e dello spettacolo italiani sembrano sempre più sotto l’occhio del pubblico, e la gestione della sfera privata diventa una questione delicata e osservata con attenzione.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

Anita Mazzotta rientra al Grande Fratello dopo la morte della madre, il commosso ricordo

Ott 20, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Fiorello salta la prima de La Pennicanza: ‘Succede se provi a prendere il posto di Vespa’

Ott 20, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Fiorello si prende Cinque Minuti senza Vespa per l’anteprima de La Pennicanza e spunta Gerry Scotti: gag e risate

Ott 19, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si separano dopo cinque anni: cosa è successo

Gossip e TV

Anita Mazzotta rientra al Grande Fratello dopo la morte della madre, il commosso ricordo

Sport

Sinner rinuncia alla Davis: ‘Non ha dato disponibilità’, gli appassionati italiani si dividono

Gossip e TV

Fiorello salta la prima de La Pennicanza: ‘Succede se provi a prendere il posto di Vespa’

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.