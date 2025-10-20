Uomini e Donne, caos in studio: Maria De Filippi perde la pazienza e sbotta contro due protagonisti

Maria De Filippi

Uomini Donne: la presa di posizione della conduttrice durante la registrazione di lunedì 20 ottobre

Scoppia la tensione nello studio di Uomini e Donne. Durante la registrazione andata in scena lunedì 20 ottobre, raccontata dal giornalista e blogger Lorenzo Pugnaloni, si è verificato uno dei momenti più accesi della stagione. Maria De Filippi ha perso la pazienza nel corso di un botta e risposta infinito tra due protagonisti del trono over.

Il caso Mario Lenti e Cinzia Paolini accende la discussione

Tutto è iniziato quando Mario Lenti ha annunciato di voler interrompere definitivamente la conoscenza con Cinzia Paolini. Una scelta netta, comunicata dallo stesso cavaliere con parole decise, dichiarando di non voler più portare avanti una frequentazione che giudicava “priva di senso”.

La dama, dal canto suo, ha reagito con freddezza solo apparente. Se da una parte ha detto di rispettare la scelta di Mario, dall’altra ha subito rivelato di aver già intrapreso una nuova conoscenza, quella con Paolo, dal quale ha ammesso di essere rimasta sinceramente colpita.

La situazione è precipitata però quando, dal nulla, è riemersa la figura di Rocco, con cui Cinzia aveva avuto un flirt in passato. Il cavaliere ha chiesto di intervenire per chiarire alcuni aspetti della loro precedente frequentazione, sostenendo che tra loro non fosse realmente finita e che la dama lo avesse illuso.

Cinzia Paolini

Maria De Filippi perde la pazienza: “Non vi voglio più al centro studio”

Da qui è partita una discussione lunga e confusa. Mario, Cinzia e Rocco hanno iniziato a parlarsi sopra, accusandosi a vicenda di mancanza di coerenza, falsità e strumentalizzazione. I toni si sono alzati rapidamente, mentre lo studio cominciava a spazientirsi.

Maria De Filippi ha provato a più riprese a riportare la calma, ma si è ritrovata davanti una scena che lei stessa ha definito “senza uscita”. Dopo 15 minuti di discussione inconcludente, è esplosa:

“È mezz’ora che parlate e non state dicendo assolutamente niente. Se non avete nulla da chiarire e vi interessa solo attaccarvi a vicenda, allora basta, andate a sedervi. Non vi voglio più al centro studio.”

Una decisione drastica, accompagnata da un gesto che ha fatto discutere: Cinzia ha restituito a Rocco l’abito che lui le aveva regalato durante la loro vicinanza. La scena è stata fredda, quasi teatrale. Rocco ha ritirato il regalo ma ha commentato amaramente: “Questo dimostra chi sei davvero.”

Il ritorno di Sabrina Zago

L’atmosfera negli studi di Uomini e Donne non si è placata nemmeno dopo. La registrazione è proseguita con un’altra lite, questa volta tra Magda e Sebastiano Mignosa. La dama ha perso la calma quando ha scoperto che il cavaliere aveva deciso di far scendere una nuova corteggiatrice venuta appositamente per lui. Magda ha accusato Sebastiano di mancanza di rispetto.

Anche la storia tra Sabrina Zago e Nicola è già arrivata al capolinea. Dopo settimane di tira e molla, la dama ha annunciato il ritorno in studio da single. Poco dopo è tornata a far parte del parterre.

Trono classico: primo bacio per Flavio Ubirti

Nella seconda parte della registrazione c’è stato spazio anche per il trono classico. Il tronista Flavio Ubirti ha vissuto il suo primo momento significativo della stagione baciando Martina Cardamone durante un’esterna al mare. “Mi sei entrata dentro,” le ha detto il ragazzo visibilmente emozionato.

Flavio ha incontrato anche una nuova corteggiatrice, Angela, che ha organizzato per lui un’esterna divertente ribattezzata “gioco dei sapori”. Non è scattata però alcuna scintilla tra i due. Intanto Denise ha deciso di eliminarsi, lasciando lo studio senza rimpianti.