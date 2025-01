Maria Rosaria Boccia e la presunta gravidanza: le foto del pancino sospetto e la replica al vetriolo

Maria Rosaria Boccia

Una maglietta aderente all’altezza dell’addome e le forme arrotondate. Le foto pubblicate dal settimanale Oggi hanno riportato Maria Rosaria Boccia al centro del gossip per una presunta gravidanza. Le immagini, catturate dal caso da un fotografo, ritraggono la Boccia durante una passeggiata tra Pompei e Gragnano con un pancino sospetto finito immediatamente nel mirino del paparazzo.

La smentita di luglio e la reazione dell’ex ministro Sangiuliano

Le indiscrezioni su una possibile gravidanza non sono nuove. Già nell’estate del 2024, durante il periodo più intenso della relazione (e poi della rottura) con Sangiuliano, si era diffusa la voce che Boccia, collaboratrice dell’ex ministro, fosse in dolce attesa. La notizia era stata prontamente smentita dalla diretta interessata, ma non senza conseguenze. L’ex ministro, in una denuncia presentata a settembre 2024, aveva dichiarato di essersi sentito ricattato dalle insinuazioni, parlando di una forte tensione personale.

Le nuove foto e l’ipotesi di una gravidanza

Il legale di Maria Rosaria Boccia ha preferito non confermare né smentire, limitandosi a dichiarare che la donna ha bisogno di serenità e tranquillità, soprattutto considerando le gravi accuse che pendono sul suo capo. Boccia, infatti, è indagata dalla Procura di Roma per lesioni. Tuttavia, il settimanale Oggi ha voluto aggiungere pepe alla vicenda interpellando un ginecologo per un parere. Secondo lo specialista, osservando le fotografie, non sarebbe da escludere una dolce attesa, che potrebbe risalire al luglio scorso.

La replica di Maria Rosaria Boccia: uno sfogo su Instagram

Di fronte alla pressione mediatica, Maria Rosaria Boccia ha scelto di partecipare attraverso un post su Instagram, dove ha espresso tutta la sua amarezza per l’intrusione nella sua vita privata e l’accanimento

«In questi mesi ho a lungo riflettuto su quanta faziosità di certa stampa e di un determinato modo di fare informazione possono ferire e fare male» – ha scritto Boccia, denunciando un metodo «preciso e deliberato» per infangare il suo nome. Nel suo lungo sfogo, l’imprenditrice ha anche ribadito di essere stata vittima di cattiverie che avrebbero dovuto distruggerla se non avesse avuto le spalle larghe.

Boccia ha inoltre lanciato un messaggio di sfida verso i suoi detrattori, lasciando intendere di essere in possesso di informazioni compromettenti su politici e giornalisti, che però ha deciso di non divulgare «per rispetto e per etica professionale». Tuttavia, ha avvertito che, se l’accanimento nei suoi confronti dovesse continuare, non esiterà a difendersi, sbugiardando chi ha cercato di danneggiarla.

‘Un metodo ben preciso per infangarmi’

“Dopo mesi in cui nessuno si è scusato con me, nonostante sia stato appurato che da sempre abbia raccontato la verità, ancora una volta il mio nome e la mia storia rischiano di essere buttati sulla pubblica piazza alla mercé dei cani feroci. I direttori di giornali stanno adoperando e hanno adoperato un metodo ben preciso per infangarmi in nome di un adulante inchino ai loro editori o ai propri padrini politici” – ha aggiunto Maria Rosaria Boccia.

“Possibile che la dignità di una donna debba essere così vituperata, umiliata e derisa per insabbiare le responsabilità altrui? Mi sono stancata di essere il parafulmine di altri e che la mia storia umana e professionale venga sempre messa in discussione”.