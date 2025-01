Grande Fratello, Luca accusa Lorenzo di aver usato il telefono: cosa ha detto a Tommaso

Luca Calvani discute con Lorenzo Spolverato

Un biglietto galeotto ha alimentato nuove discussioni nella casa del Grande Fratello. Il riferimento è al foglietto che Enzo Paolo Turchi aveva lasciato a Luca Calvani: “No letto Jessica“. Il gesto ha avuto conseguenze immediate. Il coreografo e ballerino è stato escluso dal televoto, perdendo così la possibilità di rientrare nella casa.

Per Luca Calvani, invece, si profila una sanzione che verrà annunciata durante la puntata di giovedì 23 gennaio. La vicenda legata al bigliettino è diventata il nuovo argomento di discussione all’interno della casa, alimentando nuovi contrasti tra i concorrenti con l’attore che, al culmine di uno scontro con Lorenzo, l’ha accusato di aver utilizzato il cellulare in Spagna.

Botta e risposta tra Lorenzo Spolverato e Luca Calvani: ‘Hai controllato il profilo di Tommaso’

A riportare alla luce la questione è stato Lorenzo Spolverato, che ha accusato Luca Calvani di incoerenza. Secondo l’ex tentatore, Calvani si sarebbe fatto paladino della giustizia, ma al contempo avrebbe agito in modo ambiguo riguardo alla questione del biglietto. “Fai il paladino della giustizia, ma pensa a quello che fai. Non hai nemmeno il coraggio di dire la verità riguardo al bigliettino. All’inizio hai negato di averlo ricevuto, poi hai ammesso di averlo preso. Io ho la coscienza pulita”.

L’attore, tuttavia, non ha lasciato passare la provocazione e ha risposto prontamente a Spolverato: “Ma che ti permette di darmi lezioni? Non ti ascolto nemmeno. Tu parli di moralità? Prima di entrare qui hai continuato a scrivere con Helena, cercando di nascondere la cosa. Ora vieni a rinfacciarmi un biglietto che ho ricevuto? Sei sicuro di avere la coscienza pulita? Ricordi quando, durante la tua trasferta in Spagna, hai controllato il profilo Instagram di Tommaso, addirittura dicendo che aveva più follower?“.

Lorenzo si sfoga con Shaila: provvedimenti in arrivo?

Lorenzo Spolverato ha raggiunto Shaila in cucina e le ha riferito quello che aveva raccontato Luca durante la discussione. “É vero quello che ho detto ma ne ho parlato solo con Tommaso. Lui invece l’avrà detto a Mariavittoria, di lei non posso più fidarmi”. L’ex velina invece se l’è presa con Calvani. “Va bene, ma Luca è davvero ridicolo. In una discussione in cui si sente incastrato, tira fuori una cosa del genere”. Resta da vedere ora se arriveranno provvedimenti anche per Lorenzo per aver parlato con Franchi del profilo Instagram.

