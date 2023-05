Marisa Laurito: ‘Ho detto che mi sarei vestita con i colori del Napoli’, poi svela un dettaglio

Ha fatto chiarezza Marisa Laurito dopo che nelle scorse settimane aveva fatto intuire che si sarebbe mostrata senza veli per festeggiare il terzo scudetto del Napoli. ‘Ma quale spogliarello? Non ho l’età. Sotto sotto al vestito certo che sarò nuda” – ha dichiarato all’Adnkronos esternando la propria emozione per l’impresa di Osimhen e soci.

Marisa Laurito sul possibile spogliarello per lo scudetto del Napoli: ‘Mai detto, non ho l’età’

L’attrice ha risposto con l’ironia ai numerosi commenti scherzosi che la riguardano sui social circa un suo presunto streap in caso di vittoria del Napoli. ”Non ho mai detto che mi sarei spogliata, ho detto che mi sarei vestita con i colori del Napoli e forse sotto sarei stata nuda, ma sotto sotto – scherza – con tutto l’amore per il Napoli mi sembra un po’ troppo, non l’ho fatto per motivi ben più importanti”.

Terzo scudetto ! Napoli campione d’Italia evvvaiiiiiiii pic.twitter.com/0LP63oxuUh — Marisa Laurito (@casalaurito) May 4, 2023

‘Indosserò un vestito che mi sono fatta appositamente con tutti i colori del Napoli’

Marisa Laurito ha guardato la partita in tv racconta di aver provato ”Una emozione fortissima, un regalo inaudito da parte dei giocatori che hanno meritato questo scudetto, il terzo che vedo. L’orgoglio di aver vinto è fantastico. Nelle prossime ore raggiungerò Napoli e indosserò un vestito che mi sono fatta fare appositamente e di cui ho parlato con tutti i colori del Napoli e che terrò per molti giorni” .