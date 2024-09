Massimiliano Varrese a La Volta Buona con il brano sull’esperienza al Grande Fratello: ‘Odio e minacce sul web’

“É stato un accumulo di emozioni forti, spesso anche ingiuste. Quando sono uscito dalla casa ho letto tanta rabbia, tanto odio anche gratuito”. Massimiliano Varrese è stato ospite della puntata dell’11 settembre de La Volta Buona dove ha presentato il suo brano ‘Fai Clap Clap‘, uscito che fa anche riferimento all’esperienza al Grande Fratello.

“Sono abituato a dire la verità in faccia alle persone anche se in quel momento può sembrare che fa male. Spesso le persone pensano che chi è zen come me, in quanto faccio arti marziale, non debba mai arrabbiarsi. Bisogna anche dire le cose con forza e verità”. Caterina Balivo ha fatto notare all’attore che il testo della canzone è molto forte. “É un tirar fuori tutto quello che ho visto la dentro. Ho vissuto delle forti emozioni, spesso contraddittorie e manipolate da fuori. Ho scoperto che tante cose venivano artefatte e non si diceva tutta la verità o l’antefatto”.

Nel brano anche il riferimento agli attacchi ricevuti dagli haters dopo la fine dell’avventura al Grande Fratello. “Tu puoi venire sui i miei social perché è casa e l’invito è aperto. Puoi criticare in senso costruttivo, puoi dirmi la tua se non ti piace una cosa ma non puoi insultare gratuitamente, sputarmi addosso e minacciarmi di morte” – ha chiosato Massimiliano Varrese durante l’ospitata a La Volta Buona.