Massimo Lopez investito dopo lo spettacolo al Teatro Olimpico di Roma: come sta

Paura per Massimo Lopez nella serata di venerdì 29 novembre. L’attore è stato investito a Roma nei pressi del Teatro Olimpico dove si era esibito con Tullio Solenghi nello spettacolo Dove eravamo rimasti.

Massimo Lopez è stato travolto da uno scooter all’uscita del teatro

Come riferito dal Tg5 si trovava con un gruppo di amici quando è stato travolto da uno scooter. Il conducente era scivolato sull’asfalto e il mezzo si è trovato nella traiettoria di Massimo Lopez e delle persone che si trovavano con lui. Il comico non è riuscito ad evitare l’impatto mentre il centauro ha ripreso lo scooter e si è allontanato dopo l’incidente senza prestare soccorso. Il comico ha riportato la frattura del naso e al dito di una mano oltre a varie escoriazione.

Il centauro non ha prestato soccorso, doppia frattura per il comico che è tornato subito in teatro

Problemi che l’hanno costretto ad annullare l’appuntamento delle 16:30 di sabato 30 novembre mentre è andato regolarmente in scena lo spettacolo delle 20:30. Massimo Lopez e Tulio Solenghi si esibiranno al Teatro Olimpico di Roma anche domenica 1° dicembre alle 17:30. In passato l’attore era stato colpito da un infarto mentre era in scena a Trani nel 2017. Il cuore gli ha tirato un brutto scherzo qualche anno dopo mentre viaggiava in treno.