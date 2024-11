Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi si sono sposati a Nola, emozioni e lacrime: video, invitati e curiosità

Sabato 30 novembre 2024 è una data che resterà indelebile per Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi: i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno coronato il loro sogno d’amore, convolando a nozze in una cerimonia da favola a Nola.

Lorenzo Riccardi è convolato a nozze con Claudia Dionigi a Nola, l’ex tronista di Uomini e Donne si commuove

Un matrimonio fortemente voluto e programmato nei minimi dettagl. La coppia aveva già anticipato a Verissimo la scelta di una data non convenzionale. “Siamo andati a diversi matrimoni ad agosto, io voglio bene ai miei ospiti e spero che vengano con sciarpe e cappelli” – aveva riferito l’ex tronista di Uomini e Donne. Claudia, radiosa, ha incantato tutti con un abito da sposa mozzafiato: un elegante modello a sirena in pizzo, con maniche a pipistrello, scollo a cuore e un lunghissimo velo. I capelli raccolti in uno chignon basso e un make up delicato completavano il suo look. Tra le mani, un raffinato bouquet di calle.

Lorenzo ha optato per un classico completo blu doppiopetto, impreziosito da camicia bianca e cravatta argento. Momento di grande commozione quando lo sposo si è sciolto in lacrime nell’accogliere la sua futura moglie sull’altare. Protagonista della giornata anche la piccola Maria Vittoria, la loro primogenita nata nel 2022, immortalata mentre riposava beatamente in braccio a una delle invitate. La loro storia d’amore, iniziata nel 2019 durante il dating show di Maria De Filippi, ha conquistato il pubblico con la sua genuinità. Percorso che si concluse in un castello da sogno dove Il Cobra comunicò la scelta di Claudia che era arrivata al momento clou del dating con ‘l’antagonista’ Giulia Cavaglià.

Nilufar Addati e l’ex fidanzato Giordano Mazzocchi tra gli invitati

Alla cerimonia, che ha visto la partecipazione di circa 150 invitati, era presente anche Giordano Mazzocchi, ex fidanzato di Nilufar, giunto con la sua attuale compagna Martina Ziino. L’ex tronista Nilufar Daddati ha contribuito a immortalare alcuni momenti della giornata, condividendo sui social alcuni scatti dell’evento. Un matrimonio che suggella non solo l’unione di due persone, ma anche di una famiglia già consolidata dalla nascita di Maria Vittoria. Lorenzo e Claudia dimostrano ancora una volta che l’amore nato sotto i riflettori di Uomini e Donne può trasformarsi in un legame solido e duraturo.