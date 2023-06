Matrimonio Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, il sì dopo la serenata neomelodica: l’abito e gli invitati (VIDEO)

Sono convolati a nozze martedì 20 giugno nella stessa chiesa, Santa Maria in Ara Coeli a Roma, dove si uniti in matrimonio Francesco Totti e Ilary Blasi. Chiara Nasti e Mattia Zaccagni incrociano le dita e sperano che la benedizione ricevuta e la promessa di amore che si sono fatti sia rispettata per tutta la vita.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono convolati a nozze nella stessa chiesa di Totti e Ilary Blasi

L’influencer ed ex naufraga ha mantenuto fede alla tradizione sposandosi con un candido abito bianco ed un lunghissimo velo nonostante l’afosa giornata con tacco vertiginoso. Unica concessione il bustier lingerie in evidenza. Sotto braccio di papà Enzo ha fatto il suo ingresso nella navata della chiesa con l’esterno della Lazio che l’attendeva all’altare dopo che la sera prima si era recato sotto casa a farle la serenata (tra i brani scelti anche ‘Ti aspetto all’altare di Tony Colombo’) con tanto di mazzo di rose.

Abito classico, un completo scuro, anche per Zaccagni. La sorella, l’ex tronista Angela Nasti, e una coppia di amici hanno fatto da testimoni alla coppia. Tanti i volti noti del mondo dello sport e dello spettacolo tra gli invitati. Il capitano della Lazio Ciro Immobile è arrivato in compagnia della moglie Jessica così come il campione olimpico dei 100 metri Marcel Jacobs. Presenti anche l’azzurro Pessina e il calciatore biancoceleste Cataldi. Presenti anche tanti ex protagonisti di Uomini e Donne.

Angela Nasti testimone di nozze, Immobile e Marcel Jacobs tra gli invitati

Dopo la cerimonia in chiesa Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno ricevuto gli ospiti a Villa Miani a Roma dove tra buon cibo e musica la festa è proseguita fino a tarda sera. I neo sposi lo scorso novembre sono diventati genitori di Thiago. L’influencer parla spesso del figlio sui social e spesso finisce nel mirino del web per alcune uscite.