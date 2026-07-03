Matteo Berrettini, spunta un nuovo flirt? Gli indizi con Peggy Gou mentre Vanessa Bellini rompe il silenzio

Peggy Gou e Matteo Berrettini

Dal tiramisù pubblicato nello stesso momento ai like reciproci

Mentre Matteo Berrettini è impegnato a Wimbledon, fuori dal campo cresce l’attenzione sulla sua vita privata. Nelle ultime ore, infatti, una serie di dettagli condivisi sui social ha alimentato le indiscrezioni su un possibile flirt con la dj e produttrice sudcoreana Peggy Gou. Al momento non esiste alcuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, ma gli indizi hanno acceso la curiosità dei fan.

A fare da sfondo alle voci c’è anche il lungo sfogo pubblicato da Vanessa Bellini, ballerina ed ex concorrente di Amici, con la quale il tennista era stato più volte accostato nei mesi scorsi.

Il tiramisù pubblicato nello stesso momento

A far esplodere il gossip è stato un episodio che molti utenti hanno notato su Instagram.

Berrettini e Peggy Gou hanno condiviso, a distanza di pochi minuti l’uno dall’altra, la foto di un tiramisù che sembrava essere stato servito nello stesso locale. Pur da angolazioni differenti, secondo molti follower la ciotola e l’ambiente apparivano identici.

Poco dopo, la dj ha pubblicato anche la foto di un portachiavi a forma di racchetta da tennis, particolare che ha alimentato ulteriormente le ipotesi di una frequentazione.

Secondo quanto riportato da Vanity Fair, i due si sarebbero conosciuti alcune settimane fa durante una serata a Ibiza, dove sarebbe nata una simpatia destinata a proseguire anche durante i giorni del torneo londinese.

Gli indizi sulla fine della relazione con Vanessa Bellini

Parallelamente, nelle ultime settimane i follower avevano notato alcuni cambiamenti nei rapporti social tra Berrettini e Vanessa Bellini.

I reciproci “like” sarebbero scomparsi e la ballerina avrebbe smesso di seguire sia il tennista sia il fratello Jacopo Berrettini, alimentando le ipotesi di una rottura.

Anche in questo caso, però, i due non hanno mai confermato pubblicamente la fine della loro relazione.

Lo sfogo della ballerina

Nelle scorse ore Vanessa Bellini ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram nel quale ha raccontato il momento delicato che sta attraversando.

La ballerina, attualmente impegnata nel corpo di ballo del tour di Tiziano Ferro, ha spiegato di aver scelto, per la prima volta, di mostrare anche il proprio lato più fragile.

«Sono sempre abituata a postare il bello, il felice o il finto felice, ma quella foto rappresenta come sto davvero in questo periodo», ha scritto, riferendosi a un selfie in cui appare in lacrime.

Nel messaggio non cita mai Berrettini né parla esplicitamente della sua vita sentimentale, limitandosi a raccontare un periodo personale particolarmente difficile.

Nessuna conferma ufficiale

Per il momento, dunque, il presunto flirt tra Matteo Berrettini e Peggy Gou resta nel campo delle indiscrezioni.

Gli elementi osservati dai fan sui social e le ricostruzioni pubblicate da alcune testate di gossip hanno alimentato le voci, ma né il tennista né la dj hanno confermato l’esistenza di una relazione.

Intanto Berrettini continua a concentrarsi sul suo cammino a Wimbledon, mentre fuori dal campo la curiosità dei tifosi resta alta in attesa di capire se i due decideranno o meno di uscire allo scoperto.